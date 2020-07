WhatsApp: te contamos cómo activar el modo oscuro en tu ordenador

Seguro que ya sabéis cómo funcionan estas cosas: una aplicación anuncia que se actualiza y después pasan unos días, o algunas semanas, hasta que se implementa de verdad en todos los sitios. Pues bien, con WhatsApp de escritorio, para PC y Mac, ha ocurrido algo parecido ya que, tras anunciarse a bombo y platillo en todos los medios, resulta que no ha estado disponible hasta ahora.

Hace muy poquitas horas, la app se ha actualizado en todos los escritorios de manera sigilosa y ya la tenemos con esa nueva opción de "Tema" dentro de sus ajustes. Una función que ocupa un espacio nuevo y que por fin nos va a permitir teñir todos los chats de WhatsApp de oscuro. Os contamos cómo hacerlo rápidamente.

Da igual el tema de Windows o macOS

A diferencia de lo que ocurre en las apps para móviles, donde WhatsApp no nos permite elegir el tema y directamente adopta el mismo que tenemos activo en iOS 13 o Android 10, en el escritorio sí que será posible alternarlo de la manera que más nos guste, sin vincularse al modo en el que visualicéis tanto Windows 10 como macOS.

WhatsApp de escritorio, cómo elegir tema.

Así que para cambiar del tema claro al oscuro solo debemos ir hasta el menú de "Configuración" que aparece tras pulsar en la flecha hacia abajo que veréis a la derecha de vuestra foto de perfil. Allí se desplegará un menú con varias opciones y, en segundo lugar, se sitúa la de "Tema" que, al entrar, veremos que solo nos deja dos alternativas: claro u oscuro. Nada más.

Tema oscuro en WhatsApp de escritorio.

La forma de activar este dark mode en WhatsApp Web es la misma, si sois de los que no queréis dejar una instalación permanente de la app de mensajería en un ordenador y solo consultar vuestras conversaciones a través de Chrome. Que nunca se sabe quién andará mirando. Sobre todo porque, a día de hoy, los de Facebook no han considerado interesante tomar algún tipo de medida de seguridad para que no nos cotilleen nuestros chats: bien integrando un sistema de verificación cada vez que entramos y salimos de WhatsApp de escritorio, bien un modo que oculte las conversaciones para que nadie más tenga acceso.

Para actualizar a esta versión no tenéis que hacer nada. Seguramente en este instante ya se haya aplicado el update en segundo plano, sin que os hayáis enterado, por lo que solo resta activar el modo oscuro. Probad a buscar esta función y mirad cómo cambia la experiencia de uso, ¿no os parece algo más cómoda?