WhatsApp pone remedio a la filtración de números de teléfono en Google

Ayer os contamos que, por enésima vez, WhatsApp seguía sin tomar medidas para evitar que los enlaces de invitación a su aplicación, que forman parte del dominio "wa.me", acabasen indexados por Google y sus famosas arañas, por lo que todos aquellos usuarios que creaban links de invitación, veían cómo sus números de teléfono temrinaban en las páginas de resultados del buscador.

El problema ya no era solo ese, sino que esos datos se podían rastrear y permitir a ojos indiscretos conocer más de lo que desearíamos. Pues bien, si ayer hablábamos de lo fácil que lo tenía WhatsApp para que las arañas de Google no entrasen en sus páginas, hace unas horas, desde algunos medios han confirmado que la app de mensajería ya han cortado el grifo. Que no volverán a permitirlo otra vez.

No era tan difícil, ¿no?

La verdad es que resultaba extraño que una medida tan simple como la de evitar que su site sea indexado por los de Mountain View no la tomaran antes, porque es algo que está en las manos de cualquier administrador web que se precie. Por lo que no había demasiadas razones para exponer la privacidad de sus usuarios sin tomar medidas cuando se reportaron los primeros casos hace ya muchos meses.

El caso es que, como suele decirse, nunca es tarde... y WhatsApp ha bloqueado ya el acceso de Google a sus páginas para que no se puedan indexar, y catalogar, todos esos enlaces creados a partir de la app de mensajería para invitar a otros a participar en nuestros chats. Un contenido que permitía, a partir de esa información almacenada en el buscador, enviar mensajes a esos números registrados dentro de la función "clic para chatear".

WhatsApp. Unsplash

Esta opción que ofrece WhatsApp es una manera sencilla de invitar a alguien a conversar aunque no tenga nuestro número de teléfono en su agenda. Lo que ocurre es que, paradójicamente, por no darle nuestro contacto a alguien acabamos por publicar nuestro número de teléfono en internet, por el escaso celo de los de Facebook en no prever, de forma realista, las consecuencias de alojar nuestras URL en su dominio "wa.me".

Y no penséis que es en lo único que WhatsApp se ha descuidado un poco. En febrero de este mismo año, se conoció un problema semejante con aquellos grupos privados que se formaban también a través de enlaces de invitación, y que dejó a todos los integrantes expuestos al permitir a un extraño su rastreo y posterior acceso al grupo sin tener ningún tipo de verificación, lo que permitía tener en detalle todos los datos de los participantes.