iOS 14 permitirá grabar todas tus llamadas desde el móvil, ¿sabes cómo?

Desde hace muchos años la mayor parte de teléfonos Android han aterrizado en las tiendas con funciones para grabar llamadas, lo que nos podía llegar a servir en caso de una disputa por un producto comprado que no es tal y como nos lo vendieron, o para tener una prueba de que aquello que nos prometieron con un servicio nunca llegamos a disfrutarlo.

Ahora bien, hay que decir que grabar las llamadas que recibimos, o hacemos, con el smartphone está sujeto a una obligación por nuestra parte como es la de avisar a la otra persona de que lo estamos grabando. Y es importante tenerlo en cuenta porque debe quedar constancia en ese archivo de audio de que ambos interlocutores son conocedoras de este extremo.

Ahora bien, si tenías un iPhone, esa grabación de llamadas no podías hacerla con ninguna app de iOS ya que a Apple ese tipo de cosas no parecen haberle interesado nunca... hasta ahora. Ha sido gracias al leak de la beta de iOS 14 que hemos conocido que la próxima versión del sistema operativo de los de Cupertino permitirá grabar todas las llamadas entrantes y salientes de nuestro teléfono.

Hasta las de Facetime

La nueva función, de la que tenéis justo aquí debajo un recorte de la pantalla de los ajustes que lo configuran, dejará que grabemos todas las comunicaciones que llevemos a cabo desde el terminal, lo que nos obliga a un todo o nada muy poco útil porque, salvo que seamos unos espías, nadie necesita tener constancia de todo lo que habla con todo el mundo a todas horas.

ITHome

Como podéis comprobar, no solo tendremos un switch donde activar o desactivar esa grabación de las llamadas, sino que Apple aprovecha para recordarnos nuestra responsabilidad al utilizar esta función: "Usted reconoce y acepta que es su responsabilidad notificar a todas las partes en la llamada que se está grabando y acepta que cumplirá con todas las leyes aplicables en la jurisdicción con respecto a la grabación de llamadas mientras la Grabación de llamadas de audio esté activada".

No han trascendido más detalles de esta nueva función de iOS 14 por lo que está en el aire si antes de iniciar una llamada podremos evitar grabar algo que no queremos aunque tengamos esta función activa. De lo que no parece haber duda es de que será una de las novedades que nos podrían desvelar en la WWDC digital que comenzará el próximo 22 de junio.