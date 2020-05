Netflix añadirá una nueva función de descargas a prueba de 'impacientes'

Las descargas dentro de las aplicaciones de streaming de vídeo se han convertido en un salvavidas para aquellos que viajan a diario, toman aviones o, simplemente, no quieren gastar los datos de su tarifa plana del móvil cuando van por la calle. Por lo que son una de las más utilizadas tanto en Netflix, como en HBO, Prime Vídeo, Apple TV+, etc.

Es más, tal y como os comentábamos en los últimos días, la presencia en Netflix de descargas inteligentes nos permite descuidar del todo el estar pendientes de si tenemos algo que ver cuando la cobertura no es buena y el 4G no va tan rápido como podríamos esperar. Así que con todo lo anterior sobre la mesa, ¿existe alguna posibilidad de que Netflix mejore todavía más esa función de descargas? La respuesta es sí.

A prueba de 'impacientes'

Todos sabemos los nervios que le entran a uno cuando acaba de terminar un capítulo y nos han dejado en pleno cliffhanger, con la intriga de saber qué pasará. Pues bien, si has puesto a descargar un capítulo y todavía no ha terminado, no te impacientes porque la cosa va despacio ya que Netflix te dejará muy pronto empezar a verlo mientras lo sigue bajando.

Esta función ha sido descubierta por los chicos del foro XDA, que han encontrado referencias a esta posibilidad en el código de la APK para Android. Concretamente, en la versión 7.58.0, donde pueden leerse cadenas de texto que hacen alusión concreta a una función así. Esa cadena alfanumérica afirma "<string name = "label_partial_download_download_more_no"> Ver desde el principio </string>", en lo que supone una referencia a poder ver desde el principio un contenido que se ha descargado parcialmente.

Opción actual de descargas de Netflix.

Y no es la única, también existe un mensaje concreto para los casos en los que, habiéndonos descargado parcialmente un capítulo o una película, lleguemos al final y no podamos seguir viéndolo sin terminar la bajada por completo: "<string name = "label_partial_download_end_of_downloaded"> "Ha llegado al final de lo que se ha descargado hasta ahora. Conéctese a Internet para seguir viendo. "</string>".

Que estas cadenas de texto estén presentes en la APK de Android no significa, ni que esta función ya esté operativa en Android o iOS, ni que pueda activarse en los próximos días. Muchas compañías van abonando el terreno para ir trabajando en nuevas funciones dejando líneas de código que más tarden tendrán su papel dentro de una función completamente operativa. Y este podría ser uno de esos casos. Así que toca esperar.