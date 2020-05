Usa miles de fotos gratis de Bing como wallpapers en tu móvil Android

Quien más quien menos suele llevar el teléfono personalizado con algún elemento que le guste especialmente. Da igual si sois de los que customizais los iconos, los colores, el tipo de letra y hasta el salvapantallas que, al final, todos pasamos por el trance de seleccionar el wallpaper porque del actual ya estamos hartos.

Las principales empresas que fabrican hardware, o tienen sistemas operativos, como Apple, Google o Microsoft, suelen ofrecer unas alternativas realmente bonitas, muy bien diseñadas y con una resolución más que suficiente como para seguir manteniendo la nitidez, aunque las instalemos en un pantallón de esos 4K que tienen algunos Android. Así que vamos a aprovecharnos de una app que cuenta con miles de estos fondos de pantalla, completamente gratis.

Son los fondos del buscador Bing

Bing es la alternativa como buscador de internet que tiene Microsoft para combatir con Google aunque, por desgracia, ni tiene su misma cuota de mercado, ni los resultados son todavía tan eficaces. Aun así, no quita para que con el paso de los años haya recopilado una cantidad ingente de fotografías de una gran calidad que ahora podréis utilizar en vuestros smartphones.

Lo único que necesitáis es descargar una aplicación, aunque en esta ocasión no será desde la Play Store de Google ya que no está disponible todavía en nuestro país. Pensaréis que os vamos a dirigir a una fuente no fiable, pero no es así. La APK está alojada en una web de uso habitual por muchos usuarios y está verificada. Tanto es así que nosotros, antes de recomendarla, hemos procedido a escanearla y analizarla por si contenía algún riesgo. Está limpia.

Wallpapers de Bing.

Para descargar Bing Wallpapers, tenéis que acudir a este enlace que os dejamos. Una vez dentro de vuestro teléfono toca ver todo lo que nos ofrece, que es una cantidad ingente de alternativas para usar en el smartphone. Desde fondos planos de colores, hasta imágenes históricas o de animales, parajes de todo el planeta, etc. La calidad que ofrece muy alta y aquellos que gusten de llevar sus móviles como si fueran enormes ventanas al mundo, van a disfrutar de lo lindo.

Solo tenéis que escoger la que más os guste, colocarla a pantalla completa y tocar en el botón que tenéis arriba que indica "Set". A continuación os preguntará si queréis colocarlo como fondo de la pantalla de inicio, de la de bloqueo o de las dos. Ya está. Ya os quedan miles (menos una) de alternativas que ir probando en los próximos tiempos.