Google Duo no se quiere quedar atrás: nuevas funciones y más usuarios por llamada

Seguro que ya no os sorprenden noticias como esta porque no hay día en el que una aplicación de videoconferencias no esté añadiendo nuevas funciones a marchas forzadas, seguramente buscando ampliar su cuota de mercado en estos días de cuarentena en los que se ha disparado el consumo de este tipo de aplicaciones.

Y Google otra cosa no, pero tiene unas cuantas apps que en estos días están buscando obtener mejores resultados: Classroom, Hangouts (que ahora se ha rebautizado como Google Meet, Chat, etc.) o Duo. Ha sido esta última la que se acaba de actualizar para recibir algunas funciones que van escalando peldaños dentro de las necesidades que muchos nos hemos impuesto a la hora de contactar con otras personas a través de conversaciones de vídeo.

Mejoras y más participantes

Ha sido la propia Google la que ha anunciado el comienzo de la actualización de su app en todas las plataformas para las que está disponible, que no son pocas: desde smartphones con iOS y Android, hasta los navegadores web (Chrome, Edge, etc.), Windows 10, Mac y dispositivos inteligentes como el Nest Hub. En todos ellos vamos a poder disfrutar de cuatro grandes novedades.

La primera tiene que ver con un cambio en el códec de vídeo de las llamadas. Ahora los de Mountain View se han lanzado a usar el llamado AV1 que comprime mejor la imagen y la muestra con mayor calidad y definición, dejando a un lado esa pixelación tan molesta en algunos instantes de las llamadas que podíamos hacer hasta ahora.

Google Duo.

La segunda de esas mejoras tiene que ver con el número de participantes en las conversaciones. Google Duo, como ayer mismo hizo WhatsApp, aumenta la cantidad de participantes en los chats de vídeo y fija ese nuevo tope en 12. Lo que es un número más que suficiente para una buena panda de amigos, o para hablar con todos nuestros hermanos y padres, que ya vivimos en hogares diferentes.

El tercer cambio de Duo es que ahora podremos hacer capturas de pantalla de las conversaciones. En estos días de cuarentena, es muy normal que alguien cumpla años y tenga que recibir felicitaciones a distancia, o cantarle el "cumpleaños feliz" por videoconferencia, así que nada mejor que guardar un recuerdo de ese instante pulsando un simple botón en pantalla.

Por último tenemos lo que Google llama como "acordarnos de una persona" y se trata de una función que ya estaba, pero que ahora recibe nuevos elementos decorativos. Estamos refiriéndonos a mensajes de voz, o vídeos cortos, que podemos enviar cuando alguien no puede hablar con nosotros. Una especie de buzón de vídeo donde pedirle que nos llame, o recordarle lo mucho que la echamos de menos en estos días. Estos cambios irán llegando a las distintas plataformas a lo largo de estos días.