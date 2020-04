WhatsApp permitirá encontrar viejas fotos, vídeos o GIFs al instante, ¿sabes cómo?

Es curioso que algunas funciones que entran en la beta tarden tanto en llegar a las releases finales pero, sin embargo, cuando está en juego el mantener el tipo frente a la competencia por cuestiones como las videollamadas, la reacción sea casi inmediata. De todas formas, no nos vamos a quejar y por eso damos la bienvenida a estas nuevas funciones que han sido vistas en la última versión de la beta de WhatsApp para Android.

Se trata de la versión 2.20.73 en la que aparece un motor de búsqueda de contenidos dentro de la aplicación mucho más avanzado y, muy importante también, satisface esa vieja aspiración de permitirnos definir una clave de seguridad en los backups que se suben a Google Drive. ¿Quién no quiere que el histórico de sus conversaciones quede bien a salvo de miradas indiscretas?

De momento solo en Android

Aunque el desarrollo de ambas versiones de iOS y Android va por separado, al final unas y otras coinciden en lo que ofrecen. Y en el caso de lo descubierto hace unas horas, parece que desde WhatsApp quieren que encontremos más fácilmente cualquier tipo de contenido que hayamos enviado o recibido a través de sus chats: da igual si se trata de una fotografía, de un vídeo, de un GIF, de un archivo de audio, de un enlace o de un documento.

Búsquedas en WhatsApp y código para backups.

Seguro que os ha pasado alguna vez que habéis querido enseñar algo que os han enviado y no ha habido manera de encontrarlo. WhatsApp por eso quiere poner remedio con este buscador potenciado que aparece en la beta y que, como se muestra en las capturas que tenéis justo encima, nos dejará elegir el criterio por tipo de contenido.

Eso sí, no se sabe todavía cuáles serán los otros parámetros de búsqueda para encontrar los contenidos, ya que una ubicación o un nombre no parece que vayan a ser muy efectivos. ¿O vosotros conocéis cómo se llama cada archivo que os envían al teléfono? Igual pasaría con vídeos, notas de audio, etc. Eso sí, lo mismo el método adoptado por WhatsApp es el de filtrar todas las conversaciones desde un único buscador. Centralizado. Ahí sí ganaríamos algo de tiempo buscando un contenido concreto.

Además de este finder, WhatsApp muestra en esta beta la pantalla en la que nos pedirán un password de un mínimo de ocho caracteres para proteger la copia de seguridad de nuestros chats en la nube. Algo que, como antes os comentábamos, lleva ya algún tiempo en los planes de la app de mensajería.