El asistente de Google se actualiza: modo ambiente, lugares en mapas y más

Es curioso pero la ingeniería inversa suele dar muy buenos resultados a la hora de adivinar qué es en lo que trabajan algunas compañías. Os lo hemos comentado en otras ocasiones: empresas como Google suelen introducir las novedades con tiempo, en releases que llegan oficialmente a la Play Store de Android para, con el paso de las semanas, terminar activándolas.

Gracias a eso, se ha conocido que el asistente de Google se va a actualizar dentro de la propia aplicación oficial de los de Mountain View para Android, que, en los últimos tiempos, se está convirtiendo en una especie de hub donde van a concentrarse todos los servicios y patas que los padres de Android tienen dispersas por su universo digital: da igual si se trata de un mapa, de una dirección, de un contacto, de un altavoz inteligente... ¡lo que sea!

Nuevos cambios en la aplicación

Así que con eso puesto en mente, la aplicación de Google se ha actualizado con algunas funciones que, de momento, no están operativas pero sí presentes en la última release. Según han descubierto desde 9to5Google, se van a cambiar la disposición de muchos menús y opciones para aglutinarlos alrededor de familias y servicios.

Así por ejemplo, la parte de los mapas también recibe mejoras ya que en la home de nuestro perfil, aparecerán datos como los trayectos que más utilizamos y que podemos almacenar para que cuenten con un acceso directo más rápido de iniciar. Eso sí, pensando como siempre en el asistente de voz, ahora podremos cambiarles el nombre, con apodos que sean más familiares, para que las órdenes podamos realizarlas de manera más directa.

Asistente de Google. 9to5Google

Y es que para los de Mountain View no es lo mismo que digamos "Ok Google, ir al polideportivo municipal de...", que decir "Ok Google, ir al fútbol", por ejemplo. Es decir, que en vez de dejar el nombre comercial con el que aparece ese punto en la aplicación de mapas, podremos añadir referencias más cortas y comunes, que son las que al final usamos a diario: "gimnasio", "casa de los abuelos", "pádel", etc.

Además de lo anterior, Google también quiere que su aplicación principal tenga todos los dispositivos añadidos a nuestra cuenta a la vista, de tal forma que los podamos gestionar, e incluso ocultar, para configurarlos sin necesidad de tener que hacerlo dentro de Google Home. Como veis, al final tenemos infinidad de formas de acceder a un mismo contenido dependiendo de la puerta por la que decidamos entrar en el ecosistema de los de Mountain View.

Por último, tendremos la posibilidad de, según dicen en la fuente, "controlar la sensibilidad" de "Ok Google", e incluso ver un nuevo modo ambiente que afectará, sobre todo, a los asistentes con pantalla como los Nest Hub. Algo que cuadra con esa estrategia de concentrar en un único punto todo lo que tiene que ver con nuestra actividad de la compañía.