Cómo recuperar en Google Fotos imágenes y vídeos borrados sin querer

A medida que pasan los años, la cantidad de imágenes y vídeos que subimos a Google Fotos nos obliga a llevar un control de lo que queremos almacenar y lo que no, todos los días, en un proceso de decisión que termina por agotarnos. Así que hay momentos en los que nos da igual todo y hacemos cosas de las que más tarde nos arrepentimos. ¿Cómo no guardé la foto aquella con la tía?

Ese trajín de subir, editar o borrar acaba por provocarnos problemas porque una imagen que teníamos claro que habíamos sacado, ya no aparece en el timeline de Google Fotos. ¿Qué ha pasado? La explicación más sencilla (que dicen que siempre es la más probable) es que la hayáis borrado sin querer, lo que os podría causar un pequeño disgusto.

Y decimos lo de pequeño porque tiene solución, ya que Google Fotos no es una plataforma donde todos los cambios se esculpan en piedra, es decir, que sean inamovibles. Para nada. Siempre contaremos con una segunda oportunidad para deshacer ese error que cometimos, aunque hayan pasado dos días, una semana o tres.

¿Dónde van las fotos que eliminamos?

Decir antes de nada que cuando nos referimos a imágenes, incluimos cualquier otro archivo que Google Fotos sea capaz de almacenar, como vídeos, GIFs, etc. Así que si habéis borrado alguno de ellos no os preocupéis porque tendréis un lugar al que ir a buscarlo: la papelera. Como si de un ordenador se tratara, todos los ítems que vamos quitando de la fototeca principal van a parar allí y están unos días descansando hasta que se borran de manera automática.

Recuperar imágenes y vídeos de Google Fotos.

Si queréis recuperar esa foto solo debéis pulsar en las tres líneas horizontales que aparecen en la parte superior izquierda de la app y desplegar el menú. Allí veréis la papelera. Pulsamos sobre ella y apareceremos en una nueva pantalla donde estarán todas las imágenes y vídeos que hayáis eliminado. Ahora solo queda pulsar sobre la que queremos salvar de la quema y, abajo a la derecha, seleccionar 'Restaurar'.

Existe otro método que podréis llevar a cabo a través de Google Drive que, en el navegador del ordenador, nos permite también recuperar todo lo que hayamos quitado de Google Fotos, ya sea por error o no, desde la papelera. Eso sí, no se os ocurra en ningún momento elegir la opción de 'Vaciar papelera' porque entonces todos los ítems que haya en su interior serán eliminados para siempre. De forma permanente y, en ese caso, ya no habrá opción alguna de recuperarlos.