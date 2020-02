Cuidado con la última estafa de WhatsApp: buscan robarte la cuenta

WhatsApp se ha convertido con el paso de los años en una especie de diario personal donde almacenamos todo lo que hacemos día a día. No solo las discusiones y charlas que tenemos, sino también datos privados como passwords, etc., que es mejor que se queden ahí y que nadie los vea. Sobre todo si se dedica a hackear por las procelosas aguas de internet.

Así que debemos tener mucho cuidado ya que, aunque parezca mentira, robarnos la cuenta de WhatsApp es mucho más sencillo de lo que imagináis. Además, en las últimas fechas están proliferando los ataques camuflados de mensajes aparentemente inofensivos, pero que buscan tomar el control de nuestros chats y toda la información que hay en ellos.

El modus operandi es bien sencillo: alguien, en otro dispositivo, se intenta dar de alta con nuestro número de teléfono en WhatsApp pero para activar la nueva alta, es necesario un código de seis números que recibimos por SMS en nuestro terminal. ¿Cómo lo consiguen? Pues muy sencillo, con un mensaje que nos llega a través de un chat 'desconocido' donde nos apremian para que les hagamos un favor.

WhatsApp

Concretamente podréis leer algo parecido a "¡Hola! ¿Me pueden ayudar brevemente? Recibirá de inmediato un SMS. ¿Me puede enviar el código del mensaje?". Ni qué decir tiene que ese será el momento en el que si se lo damos, nos quedemos sin cuenta porque a continuación activarán la verificación en dos pasos y ya estamos perdidos, porque no tendremos forma de acceder a nuestros chats... de momento.

¿Cómo recuperamos la cuenta?

Antes de nada decir que no esperamos que lleguéis hasta este punto, porque ese mensaje que recibamos lo consideraremos como SPAM e informaremos a WhatsApp, para que tome las medidas adecuadas. Si no fuera así, y por un descuido caemos en la trampa, entonces toca recuperar la cuenta y existen dos posibilidades. Una, nos ha tocado el hacker torpe y no ha activado la verificación en dos pasos: simplemente con volver a activar nuestra cuenta recibiremos un nuevo SMS con seis números. Lo introducimos en la app y volveremos a tener el control de la aplicación.

Dos, el pirata ha activado la verificación en dos pasos y la cosa se alargará unos días. Desde el soporte de WhatsApp avisan de que "es posible que se te pida ingresar un código de verificación en dos pasos. Si no sabes ese código, es posible que la persona con acceso a tu cuenta haya activado la verificación en dos pasos. En ese caso, debes esperar siete días para poder verificar tu número sin el código de verificación en dos pasos. Independientemente de si sabes el código de verificación en dos pasos o no, la sesión de la persona con acceso a tu cuenta se cerrará en cuanto ingreses el código de seis dígitos enviado por SMS". No es tan grave, pero es una semana en la que no tendremos NINGÚN control sobre nuestro WhatsApp.