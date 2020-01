Tus Google Home se adaptarán al nivel de ruido que tengan a su alrededor

Si tenéis un altavoz inteligente de Google, o un Nest Hub, o cualquier otro modelo de los que se han lanzado al mercado, seguro que habéis tenido problemas en alguna ocasión para activar la orden que queréis dar por culpa de algún ruido que se está escuchando a la vez que vuestro "Ok, Google". Eso dificulta enormemente el trabajo del dispositivo, que no entiende muy bien qué queremos hacer o decir.

Así las cosas, Google lleva ya algunas semanas anunciando novedades en su plataforma, con la incorporación de novedades relevantes pero, sobre todo, afinando su actual plataforma para hacerla mucho más útil. Y uno de los elementos en los que ya están trabajando y probando novedades es en los entornos ruidosos.

El altavoz te escuchará siempre

No es lo mismo tener uno de estos asistentes funcionando con la tranquilidad de la casa, que hacerlo en medio de un negocio donde suenan los teléfonos, las conversaciones de fondo e incluso la música del compañero que no termina de entender que es mejor usar unos cascos. Por esa razón, Google nos permitirá calibrar cuál es el nivel de ruido con el que se encontrará nuestro altavoz.

Para hacerlo funcionar, ya está probando en su aplicación Home una opción que permite al administrador de la cuenta escoger entre diferentes opciones. Concretamente tres: "Menos sensible", "Más sensible" y "Predeterminado", para adaptarse a un nivel de ruido distinto y que, aun así, le permita ser consciente de en qué momento pronunciamos la palabra clave de "Ok, Google".

Nest Home mini.

Como os decimos, ya es está probando esta función en la beta, aunque de inicio no estará operativa en algunos idiomas y dispositivos, por lo que tal vez Google esté esperando a lanzarlo cuando su compatibilidad y disponibilidad sea absoluta. Sea como fuere, también falta por conocerse si esta mejora en la comunicación con el asistente será exclusiva de los dispositivos conectados de la gama Home, o también de todos los móviles donde podemos llevar instalado el asistente, tanto iOS como Android.

Si queréis acceder a esta opción y comprobar si funciona con vuestro Google Home, tenéis que apuntaros al programa beta de la aplicación (para Android) de los de Mountain View y, posteriormente, verificar que os habéis bajado a vuestro terminal la versión 10.93. Si es así, será posible probarla, si no, os tocará esperar como al resto de mortales a que llegue una release definitiva a la Play Store.