Cinco playlist de Spotify para celebrar Nochebuena y Navidad

"Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad...". ¿Os suena? Efectivamente, seguro que habéis continuado cantando más allá de los puntos suspensivos porque ese es uno de los villancicos que traemos todos aprendido desde hace décadas. Así que, ¿hay algo más bonito que continuar con esa tradición que nos viene de padres a hijos de empaparnos un poquito más de ese espíritu navideño a través de la música?

Es por eso que hemos buceado por Spotify para traeros algunas de las listas de reproducción más populares e importantes que hay en la plataforma, para que las pongáis en marcha antes, durante y después de la cena de esta noche, o de la comida de mañana. Nunca es tarde para escuchar a Mariah Carey, o a David Bisbal, o emocionarnos con la Navidad más orquestal del inigualable John Williams, o las canciones de ese monstruo llamado Frank Sinatra.

Cinco playlist para todos los gustos

La primera que os traemos es una playlist llamada "Navidad de 2019" que es bastante pop, no tiene unos sonidos muy tradicionales, pero que está protagonizada por voces nacionales e internacionales tan conocidas como Mariah Carey, Katy Perry, Raphael, Idina Menzel, Taylor Swift, Mabel, Nolito, Jonas Brothers, Isabel Pantoja, Miriam Rodríguez, etc., con clásicos como Like it's Christmas, Feliz Navidad, All I Want for Christmas is You, Navidad, Navidad y un montón más de éxitos.

La segunda es más clásica, centrada en villancicos de toda la vida, de esos que cantan coros y otras voces importantes del panorama nacional. Con "Villancicos infantiles" podremos escuchar Noche de Paz, El Burrito de Belén, Jingle Bells, Los Campanilleros, 'Ay! del Chiquirritín, Los Peces en el Río, etc. Como veis, todo un repaso a nuestra más tierna infancia.

Como tercera opción os vamos a traer una playlist completamente orquestal, basada en las composiciones del genial John Williams (Star Wars, Parque Jurásico, Harry Potter, etc.) que ha hecho a lo largo de los últimos 45 años y que ha grabado especialmente para estas fechas tan señaladas bajo el nombre de "JoyTo the World". En ella encontraremos joyas como el Star of Bethlehem, We Wish you a Merry Christmas (de Home Alone 2), etc.

Canciones de Navidad con Frank Sinatra.

La cuarta opción os la imagináis: exactamente, Frank Sinatra poniendo voz a la Navidad, algo tan natural ya como el propio Papá Noel y sus renos. Aquí vamos a tener todo el repertorio del cantante de Nueva Jersey con los éxitos clásicos como White Christmas, Jingle Bells, Santa Claus is coming to the Town, Let It Snow, etc.

Y por último nos vamos a ir a voces patrias, españolas, que nos cantan a la Navidad, incluso haciendo adaptaciones de temas en inglés. Se llama "Navidad Española" y cuenta con voces como Laura Pausini, Rosana, Raimundo Amador, Luis Miguel o José Feliciano, entre otros, que nos cantan clásicos como Alegría, Alegría, Campanas de Belén, Santa Claus llegó a la ciudad, Pastores venid, etc.