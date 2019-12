Netflix se actualiza con una opción que llevábamos tiempo esperando

Las aplicaciones van tomando cuerpo a medida que pasan los meses y los años, y Netflix no es perfecta, pero extraña ver cómo han tardado tanto en hacer el cambio que hoy han corregido. A pesar de que, en este caso, estamos hablando de un petición que era casi una necesidad para la mayoría de usuarios de la plataforma que, de momento, solo ha llegado a la app de Android.

A medida que pasan los meses se van acumulando en Netflix una enorme lista de series o películas que hemos empezado a ver y que, por la razón que sea, hemos dejado a medias y no hemos terminado. Y claro, cuando ha pasado ya mucho tiempo, llega un momento que no tiene ningún sentido volver donde lo dejamos porque ya no sabemos ni de qué iba la historia.

Limpia la sección de 'Seguir viendo'

Netflix para Android ha decidido meter esta opción, que era una de las más reclamadas por los usuarios, que no le veían ningún sentido a que esos contenidos que estamos viendo siguieran en el listado de la sección sin posibilidad alguna de borrarlos cuando han dejado de interesarnos.

Con este update, Netflix ahora añade un menú debajo justo de cada contenido que tenemos en esa sección. A la derecha de la 'i' dentro de un círculo, veréis tres puntos verticales que, al pulsar, dan acceso a un menú con varias opciones.

Eliminar lista de 'seguir viendo' en Netflix.

Si os fijáis en las capturas que tenéis justo encima, aparece una opción abajo del todo llamada 'Eliminar de fila', de esta manera, al aceptar, desaparecerá de la sección de 'Seguir viendo' por lo que ya podemos dejar solo aquellos contenidos que sí nos gusten, que sean de verdad nuestros (porque hay veces que el niño se confunde y entra con nuestro perfil a la app) o que queramos mantener a la vista como recordatorio para verlos en algún momento, como si se tratara de una lista de deseos.

Como os decimos, de momento la aplicación de Netflix para iOS no cuenta con esta opción en su versión disponible a esta hora en la App Store, aunque es más que seguro que acabará llegando en los próximos días. Andad atentos a ver si aparece la actualización y, de esta manera, ya podréis tener limpia la sección de 'Seguir viendo'. Como habéis visto, es muy sencillo quitar aquellas series y películas que ya no nos interesan.