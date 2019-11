SimCam Baby: el vigilante con IA que vela por la seguridad de nuestros hijos

No existen situaciones más críticas en la vida de nuestros hijos que cuando son unos recién nacidos y todavía no pueden moverse por sí mismos sin que les quitemos el ojo de encima. Por desgracia existen momentos en los que no podemos estar ahí para echarles una mano así que toca delegar en un dispositivo que sea capaz, no solo de mirar, sino de 'ver'.

SimCam Baby.

Y para ello han creado SimCam Baby, una cámara smart que se sirve de la inteligencia artificial para, no solo mostrarnos lo que está mirando, sino decidir cuándo nuestro hijo puede estar cometiendo alguna imprudencia que le pueda provocar un accidente.

SimCam Baby, el ojo que todo lo ve

Este gadget, que se encuentra ahora mismo en fase de Kickstarter, busca alcanzar los 27.000 dólares de objetivo y ya ha conseguido más de la mitad a falta de 15 días para terminarse el proceso. Argumentos para que salga bien la cosa no le faltan porque se trata de una cámara de vigilancia que podemos llevar y traer fácilmente a cualquier lugar de la casa: desde el soporte de la cuna al salón, a la cocina o donde sea.

Detección de zonas peligrosas con SimCam Baby.

Su funcionamiento se realiza a través de la conexión Wifi ya que se empareja al router para tener acceso completo a sus funciones desde el móvil. Las más importantes (que lo son) no tienen que ver con las de vigilar cómo se encuentra nuestro hijo, escucharle o conocer cuál es la humedad relativa del aire y la temperatura de la habitación, sino definir las muchas alertas que puede generar gracias a la IA que instala en su software.

Gracias a la aplicación y a ese algoritmo que tenemos en la SimCam Baby, será capaz de detectar si nuestro hijo se sale de la zona de seguridad que nosotros marquemos en la pantalla: por ejemplo, si la instalamos en el salón y se marcha gateando a otro sitio; o si le dejamos en la cuna y está intentando saltar desde la barandilla.

Detección de cara cubierta con SimCam Baby.

Pero no solo en esas situaciones será de utilidad. Especialmente importante se vuelve esta SimCam Baby cuando nuestro hijo duerme por las noches en su cuna, ya que será capaz de detectar si tiene la cara tapada o no. Seguro que algunos de vosotros, que sois padres, conocéis ese temor a que nuestro hijo tome una mala postura en la cuna y pueda producirse algún tipo de problema. Por suerte, con un dispositivo así no debería ocurrir nunca.

Como os decimos, lo tenéis ahora mismo en Kickstarter y su precio es de 79 dólares, es decir unos 72 euros al cambio y la fecha de envío previsto será en enero del año que viene.