Xiaomi Wanbo Wansing Q6A, el proyector mini para llevar a todas partes

Xiaomi ha puesto a la venta en internet un nuevo proyector que va a hacer las delicias de aquellos usuarios que van y vienen haciendo presentaciones y que no tienen demasiado espacio en la mochila para guardar un dispositivo de grandes dimensiones. Y es que con este Wanbo Wansing Q6A van a poder llevarlo a todas partes casi sin enterarse.

Xiaomi Wanbo Wansing Q6A.

Con un tamaño reducidísimo (73x73x63mm.) y apenas 250 gramos de peso, este proyector cuenta con tecnología e iluminación LED, tecnología DLP, resolución máxima FullHD (1080p), relación de aspecto 16:9, contraste de 1000:1 y nos permite proyectar pantallas que van de las 50 a las 120 pulgadas, con una distancia mínima de proyección de 1,5 metros.

También tiene Wifi, Bluetooth...

Este Xiaomi Wanbo Wansing Q6A cuenta con 2GB de memoria RAM para hacer funcionar su sistema operativo, 16 de almacenamiento interno, conectividad Wifi 802.11 a/b/g/n tanto en 2,4 como en 5G, Bluetooth 4.0, conexión USB y una batería de 3.800 mAh.

Xiaomi Wanbo Wansing Q6A.

Sorprende que no cuente con HDMI integrado, al menos no hay información alguna que confirme lo contrario, y su precio todavía no está disponible a pesar de que es posible encontrarlo en algunas de las principales webs en las que venden los chinos. Modelos similares cuestan alrededor de los 35-40 euros. Actualizaremos en cuanto tengamos el dato.