Cómo acceder a tus archivos en el ordenador aunque esté apagado

Seguro que en alguna ocasión has echado en falta tener un archivo del ordenador a mano para usarlo en el trabajo o en casa de alguien. Pero claro, cuando apagas el ordenador todo lo que tienes ahí guardado deja de estar disponible y hasta que no vuelves a casa, o al trabajo, y lo enciendes de nuevo no podrás tener acceso.

Pero existe una forma de mantener el ordenador bien apagado y tener acceso a todos esos archivos con la misma organización que tenemos en el disco duro dentro del escritorio, o en la carpeta de documentos, imágenes, etc. Incluso a las llaves USB donde almacenamos materiales que bien podrían servirnos y que, como siempre ocurre, nos hemos olvidado en casa.

Solo necesitarás una conexión a internet

Con el ordenador apagado y el pendrive USB en casa olvidado, toca recurrir a las opciones que tiene Google Drive y que nos permiten sincronizar los ordenadores que usemos con la cuenta de Google, así como esas llaves donde almacenamos algún tipo de información importante. No solo es útil servirnos de la nube sino que nos valdrá de respaldo en caso de emergencia.

Desde hace ya algunos meses, Google Drive permite hacer estos backups de nuestros ordenadores y para activarlos, tendremos que bajar la aplicación de escritorio y configurarla para que haga copia del material que siempre queremos tener a mano. Como podéis ver justo encima, nosotros tenemos sincronizadas tres ubicaciones, así como una llave USB.

Configurar backup de archivos desde Google Drive.

Si os vais a una reunión y comprobáis (horrorizados) que la presentación se ha quedado en el ordenador de casa, entonces toca entrar en Google Drive del móvil, por ejemplo, y acceder a nuestra cuenta. Veréis que ahora la nube se divide en dos: Mi unidad y Ordenadores. La primera es la nube de los de Mountain View tal cual, y la segunda, la pestaña donde están todas las copias de seguridad de nuestros ordenadores.

Gestionar archivos en el ordenador desde Google Drive.

Pulsamos en esa segunda pestaña y veremos, por un lado, los PC o Mac de los que tengamos copia de seguridad, así como una llave USB que hemos decidido respaldar. Como necesitamos un archivo de uno de los ordenadores, entramos en él, escogemos la carpeta y más tarde el archivo en cuestión. Ya está, de esta forma hemos podido conseguir utilizar un documento, imagen, vídeo o lo que sea que necesitéis aunque vuestra computadora esté apagada a varios kilómetros de distancia.

Eso sí, la parte negativa es que dispondremos (solo) de 15GB gratis con Google y si necesitamos más, tendremos que pasar a una suscripción de pago. Pero lo mismo os merece mucho la pena.