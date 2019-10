Así penaliza Google a los teclados de Android que compiten con su Gboard

Son ya varios los casos que tiene abiertos Google por su presunta parcialidad a la hora de promocionar sus propios servicios frente a los de la competencia, pero en el caso de hoy es realmente llamativo, porque dos productos aparentemente iguales aparecen con recomendaciones diferentes de edad.

PEGI es el sistema adoptado por Google para que los padres y tutores sepan si un contenido es recomendado para sus hijos, y es el mismo que se utilizan en los videojuegos de toda Europa. Pues bien, desde principios de este mes, hay dos teclados para Android que, a pesar de ofrecer el mismo contenido, uno está recomendado para mayores de 3 años y el otro para mayores de 12. ¿Adivináis cuál es el que pertenece a Google?

Gboard frente a Flesky

Efectivamente, es Gboard, el teclado para Android de Google, el que tiene la calificación de PEGI 3 mientras que el de Flesky es un PEGI 12. ¿Qué razón puede haber para que se haga esa recomendación cuando en los ocho años anteriores el teclado desarrollado por la compañía española ThingThing tenía la misma calificación que la app de los de Mountain View?

Gboard a la izquierda (PEGI 3) y Flesky a la derecha (PEGI 12).

Según Google, lo que han hecho ha sido aplicar las condiciones de uso de la Play Store de Android donde los desarrolladores tienen que rellenar una serie de cuestionarios para definir exactamente cuál es el contenido de su aplicación, sobre sexo, material inadecuado para menores, etc. ThingThing hizo lo que todos los años pero, en esta ocasión, los de Mountain View vieron motivos para elevar ese PEGI de 3 a 12 años. ¿El qué? Pues un emoji que sirve para hacer "peinetas", o decirle a alguien (con perdón) "que le den": la mano con el dedo corazón levantado.

El texto que recibieron los desarrolladores de Google explicando el por qué del cambio de calificación PEGI no tiene desperdicio: "Durante la revisión, descubrimos que la calificación del contenido no es precisa para su aplicación... Las calificaciones del contenido se utilizan para informar a los consumidores, especialmente a los padres, sobre el contenido potencialmente objetable que existe dentro de una aplicación [...] Por ejemplo, descubrimos que su aplicación tiene contenido (por ejemplo, un emoji) que no es apropiado para todas las edades. Consulte la captura de pantalla adjunta": Y esta es...

Emoji señalado por Google como inapropiado.

Pero claro, si buscamos en Gboard, y en Flesky, veremos que en los dos casos el mismo emoji está presente, incluso podemos afirmar que en el teclado de Google tiene mejor definición y calidad.

Emoji de la polémica en Gboard (izq.) y Flesky (der.).

Con estos elementos sobre la mesa, ¿es posible que estemos ante un (supuesto) nuevo capítulo del favoritismo de Google intentando beneficiar a una aplicación o un servicio de la compañía?