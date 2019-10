Cómo consultar a Google Maps qué tal se aparca en el lugar de destino

Si eres previsor y te gusta tener todo controlado, esta herramienta de Google Maps te va a encantar porque nos va a permitir, al tiempo de trayecto que vamos a tardar (con atascos, incidentes, etc.), sumarle una información tan valiosa como la facilidad para aparcar o no. Porque no será la primera vez que, aún yendo con tiempo a una reunión, acabas llegando tarde por culpa de las muchas vueltas que has tenido que dar hasta encontrar un sitio.

Con esta herramienta de Google Maps podrás prever esa circunstancia y tomar medidas, bien mirando dónde hay un parking público cercano, o bien yendo al lugar de destino 10 ó 15 minutos antes para evitar contratiempos.

¿Dónde informa Google Maps de cómo se aparca?

Este dato no aparece en la información del lugar al que vamos cuando simplemente navegamos por el mapa y marcamos ese punto. Por lo que podríais pensar que no tenéis una versión actualizada de la app, pero es que la cosa tiene su truco.

Comprueba cómo se aparca en el lugar de destino.

Para que os aparezca esa información sobre cómo de difícil es aparcar en el lugar de destino, simplemente tenéis que marcar el punto al que vais y, a continuación, pulsar en el botón Cómo llegar. En ese momento se iniciará el modo navegación y la app trazará la ruta. Será ahí cuando podáis ver qué tal se puede aparcar por esa zona, con un icono circular y una letra "P" dentro a la derecha del tiempo estimado del trayecto.

Ese icono no solo aparece ahí, sino que al deslizar hacia arriba la tarjeta con toda la información de ese mapa que hemos generado, volveremos a verlo justo debajo de los gráficos que marcan la densidad de tráfico que nos vamos a encontrar. Como veis por el ejemplo que tenéis justo encima (a la derecha), nos avisa de que "No suele ser fácil aparcar cerca de este destino".

Ese icono de aparcamiento tiene tres estados, con otros tantos colores diferentes que nos indican de un simple vistazo lo fácil o difícil que es aparcar el coche: si está en verde es que no tendréis ni un solo problema, en azul significa que podréis tener complicaciones... pero no demasiadas, mientras que el rojo nos viene a decir que, directamente, vayamos a buscar un aparcamiento público o lo tendremos complicado.

Eso sí, puede que os encontréis zonas de algún mapa donde no os ofrezca esta información. En esos casos, echar un vistazo al modo Street View no estaría de más... para saber si es un lugar con buenas zonas de aparcamiento o no.