Tu iPhone ha estado enviando información a China a través de Safari

Que toda la actividad que llevamos a cabo con nuestros smartphones dentro del navegador web es posible trackearla y almacenarla lo sabe todo el mundo. El problema es cuando para conseguir esa navegación segura, tenemos que pagar el peaje de que alguien lo guarde, lo almacene y nadie sepa qué hace después contodo eso.

Algo así ha sido descubierto que hace Safari en los dispositivos con iOS (e iPadOS) gracias a la investigación llevada a cabo por Crytpgraphy Engineering, que ha desvelado que en el intento de Apple porque su navegador sea más seguro, está provocando un agujero de privacidad a todos los usuarios.

¿Más seguridad a cambio de menos privacidad?

Pues sí, pdríamos resumirlo así: "más seguridad a cambio de menos privacidad". ¿Por qué? Bueno, para que nos entendáis, lo que hace Safari para avisarnos de que una web que estamos visitando es peligrosa es ir a consultar a algún sitio un listado de esos sites que son potencialmente peligrosos. El problema es que para saberlo tiene que preguntar en dos servicios que son propiedad, uno de la norteamericana Google, y el otro de la china Tencent.

Torres de Tencent en Shenzhen, China.

Así que en el momento que Safari verifica si una web es segura o no, por el camino dejamos los datos de nuestra IP y ese lugar al que queremos entrar por lo que tanto Google como el gigante chino acaban por guardarse esa información para ellos. Además, el caso de la empresa asiática es especialmente preocupante porque todos conocemos los vínculos de estas multinacionales con el propio Gobierno chino... por lo que la alarma parece fundada.

Estos servicios de Safe Browsing, que son tremendamente útiles, no son nuevos y desde hace muchos años nos han venido afectando por la vía de Google, pero ha sido con la llegada de iOS 13 cuando las condiciones de uso de Safari han cambiado para incorporar dentro de esa navegación segura a Tencent.

De momento Apple no ha comentado nada al respecto pero dado que el Safe Browsing de Google no alcanza a China y el de Tencent sí, tendría toda la lógica pensar que solo debería afectarnos (en todo caso) en el momento que visitemos aquel país, vivamos allí o tengamos algún tipo de relación temporal, por lo que no tiene sentido que debamos navegar con la amenaza de no saber qué hará con nuestros datos una compañía que colabora con una de los regímenes más contestados de todo el planeta. ¿O no?