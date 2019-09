No encuentras tu Xiaomi Mi Band, así puedes encontrarla fácilmente

Seguro que te ha pasado más de una vez: no sabes exactamente el lugar en el que has dejado la pulsera Xiaomi Mi Band que tienes, pero está claro que muy lejos no anda ya que aparece como conectada al teléfono. E tiempo que se pierde no merece la pena malgastarlo y, para conseguir esto, existe una opción sencilla de utilizar y que es posiblemente no conozcas.

De lo que hablamos es de una herramienta que se incluye en la aplicación Mi Fit, que es la oficial que Xiaomi ofrece para sus pulseras inteligentes, y que es posible que haya pasado desapercibida para ti. Con ella, lo que se consigue es que el accesorio wearable de la compañía asiática del que hablamos comience a vibrar, por lo que es más sencillo encontrarlo ya que, si por ejemplo está en una mesa, el ruido que se genera hará que sepas exactamente dónde ir. Una buena opción que seguro hace que ahorres tiempo.

Por cierto, si por un casual no tienes instalada la aplicación que te permite encontrar la Xiaomi Mi Band, en este enlace puedes descargarla si problemas. Además, es importante indicar que sólo los dispositivos móviles que tengas sincronizados son el accesorio del que hablamos serán capaces de ejecutar la acción de la que hablamos para encontrar la pulsera.

Pasos para activar la vibración que permite encontrar una Xiaomi Mi Band

Por suerte, los que se tiene que hacer es de lo más sencillo y rápido, por lo que no tendrás que volverte loco para encontrar el apartado correspondiente que ejecuta la herramienta en cuestión. Lo primero es abrir la aplicación Mi Fit que tienes instalada y, una vez que tiene la interfaz de usuario en la pantalla, lo siguientes que debes hacer es pulsar en la parte inferior la opción denominada Perfil. Hecho esto, entre opciones que ves a continuación debes elegir el nombre de la pulsera Xiaomi Mi Band que tienes.

Ahora tiene delante todas las opciones de configuración que ofrece el accesorio wearable que tienes… pero que no encuentras. Baja un poco para encontrar el apartado denominado Localizar pulsera y pulsa en él. Al hacer esto el dispositivo comienza a vibrar de forma automática (siempre que tenga batería, claro). Y debes ahora agudizar los sentidos para que esta ayuda sea efectiva y te permita encontrar lo que has perdido pero que tienes cerca -ya que la acción ejecutada no funciona si la Xiaomi Mi Band no está a distanció de conexión Bluetooth-. Un detalle final: seguro que te llama la atención una opción que existe denominada Encontrar dispositivo si se pulsa en Más. Esta lo que permite hacer es que el smartphone suene en caso de no encontrar realizando la acción desde la propia pulsera inteligente… y es algo que, también, es útil.