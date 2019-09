Llega a Instagram el Modo Oscuro, así puedes activarlo ahora mismo

El Modo Oscuro está inundándolo todo en lo que tiene que ver con las aplicaciones para dispositivos móviles. Muchos son los desarrollos que ya ofrecen esta posibilidad para cambiar el color de fondo de la interfaz de trabajo, y una de las que acaba de recibir la correspondiente ración es Instagram. Mostramos cómo se puede activar ahora mismo esta posibilidad.

Concretamente hablamos de la versión para Android del trabajo de la compañía que depende de Facebook, pero existe una restricción importante que se debe tener en cuenta: activar el Modo Oscuro sólo es posible si en el propio sistema operativo se ofrece esta posibilidad, como por ejemplo ocurre con la última versión del desarrollo de la compañía de Mountain View (o en algunos casos, la personalización de fabricantes desde Android Pie permite eso como por ejemplo la de OnePlus). En caso contrario, es muy posible que no puedas disfrutar de esta novedad.

Para conseguir el objetivo, lo primero que tienes que hacer es instalar la última versión de la aplicación de Instagram para Android. Para conseguir esto, simplemente tienes que recurrir a la tienda Play Store y revisar si existe una nueva iteración para este trabajo. Una vez hecho esto, debes estar seguro que el Modo Oscuro de la interfaz del sistema operativo está activado, ya que en caso contrario no podrás disfrutar del propio que existe ahora para la conocida red social donde las imágenes mandan por encima de cualquier otra cosa. Ahora ya puedes realizar los últimos pasos.

Activa el Modo Oscuro en Instagram de forma sencilla

Ahora, simplemente, revisa que el Ahorro de energía no es algo que no tienes activado, ya que en caso contrario (se desconoce la razón) no podrás dar uso del Modo Oscuro en Instagram. Si todo ha ido bien, al abrir la aplicación se ejecuta de forma automática con el nuevo color de fondo. Así de sencillo es todo. Eso sí, puedes tener problemas a la hora de conseguir esto, en este caso, te recomendamos que descargues el APK de instalación manual de la aplicación y que lo ejecutes para estar seguro que tienes la versión necesaria -no tengas miedo, el desarrollo está formado por la propia compañía, por lo que es totalmente seguro-.

El cambio afecta únicamente a los colores de la interfaz, por lo que no encontrarás cambio alguno en el desarrollo en lo que tiene que ver con las funcionalidades o el lugar en el que está cada una de las opciones del trabajo. El tema es completamente negro, ideal para terminales con pantallas OLED, ya que de esta forma no se encienden algunos píxeles y existe ahorro de energía. Y, lo cierto, es que encaja bastante bien y su uso nos ha convencido.