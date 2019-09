El Departamento de Defensa de EE.UU. recomienda no actualizar a iOS 13

Ayer mismo por la tarde se liberaba iOS 13, la nueva versión del sistema operativo de los iPhone e iPod Touch que llega con algunos cambios importantes. Seguramente el más sonado (y vistoso) sea el modo oscuro, o todo el ecosistema de suscripciones para los que han preparado el terreno durante meses, como son Apple Arcade, Apple TV+, etc.

Así que lo normal cuando uno tiene un iPhone es coger el móvil, buscar la actualización e instalarla lo más rápido posible pero, ¿es recomendable hacerlo? No es la primera vez que llega un update de este tipo y dejan de funcionar elementos esenciales del smartphone, aunque en esta ocasión no parece que nos encontremos en un escenario así.

¿Mejor esperar a iOS 13.1?

Ha sido el Departamento de Defensa de los EE.UU. el que ha avisado a todos sus trabajadores vía email para que no actualicen sus iPhone a la nueva versión, ya que consideran que tiene fallos críticos, encontrados durante la fase beta en las últimas semanas, y que no han sido corregidos todavía. Concretamente, alertan en el correo que "NO actualice a iOS 13 e iPadOS hasta nuevo aviso debido a problemas funcionales conocidos que pueden interrumpir los servicios empresariales".

Si recordáis, uno de esos bugs tenía que ver con la posibilidad de acceder a la agenda de los contactos aun con el terminal bloqueado. Por lo que imaginad lo divertido que puede ser que alguien de ese Departamento, con la agenda llena de espías (estamos exagerando), pierda el móvil y deje toda esa información a la vista.

¿Entonces qué hacer? Bueno, pues piden que esperen a que llegue la actualización 13.1 de iOS ya que será ahí cuando de verdad se corrijan esos problemas. ¿Cuándo llegará? Pues está previsto que lo haga el martes 24 de septiembre, junto a iPadOS y, muy presumiblemente, el nuevo tvOS.

¿Y nosotros qué hacemos? Pues ahí ya depende de cada uno, de los riesgos que se quieran correr y de las consecuencias que pensemos que pueden traernos usar el móvil con bugs como el que os hemos comentado. Aunque también es cierto que han sido pocas las veces que un nuevo iOS ha llegado perfecto a nuestros terminales.