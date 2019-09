Hendrick's Horatio, el viejo altavoz inteligente de los que gustan un buen cóctel

Cuando uno piensa en un altavoz inteligente se imagina líneas vanguardistas, un diseño más digo del futuro que del presente y todo tipo de complementos que dejen bien claro que estamos comprando un gadget de última generación. Pues bien, Hendricks, la empresa fabricante de bebidas espirituosas, nos ha querido mostrar cómo ve ella eso de los dispositivos conectados para el hogar.

Hendricks Horatio, el asistente de cócteles. Hendricks

Se llama Horatio y no es un altavoz inteligente al uso. Lo primero porque no nos va a responder a las típicas preguntas que le hacemos a Google o Alexa, sino que va un paso más allá. En primer lugar destaca por los materiales con los que está construido: ni más ni menos que cuero, cobre y latón, y por otro porque todas sus funcionalidades están orientadas a hacernos inolvidable esos momentos en los que nos bebemos una (pequeña) copita.

Elegancia y fino humor inglés

Horatio no os dirá cómo está el tráfico, pero sí lo elegante que os ve y lo bien que os queda un cóctel en la mano que no lleváis el paraguas. Además, viene con un soporte para que dejemos ahí nuestra copa, por si acaso no vemos un lugar seguro donde dejarla unos instantes.

¿Queréis uno de estos? Pues os avisamos de que lo podéis tener complicado: solo hay cinco Horatios en el mundo y se venden en la página oficial por unos 1.000 euros. Así que estáis tardando.