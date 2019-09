Cuidado con el "Eliminar para todos" de WhatsApp: si tienes iPhone, tienes un problema

WhatsApp parece muchas veces una revista en papel, ya que todo lo que hacemos en sus chats queda impreso en piedra, para los restos. Da igual lo bien o mal que hayamos escrito, las burradas que hayamos dicho, que siempre quedará constancia de ese error. Por suerte, la app añadió hace ya un tiempo la posibilidad de enmendar esas meteduras de pata con la opción Eliminar para todos. ¿O no?

Pues depende del teléfono que tengas. Si cuentas con un Android, puedes andar tranquilo pero si no es así, tienes un problema. Y es que un investigador de seguridad llamado Shitesh Sachan, ha descubierto que esa función no está preparada en los dispositivos de Apple para cumplir con su cometido. Sobre todo con lo que tiene que ver con los archivos multimedia.

No se borran las fotos y vídeos del carrete

Aunque esta opción de Eliminar para todos no está activa permanentemente (hay un tiempo en el que podemos hacerlo), lo normal es que esa foto o vídeo que queremos eliminar no se guarde en la galería del smartphone receptor. Si tienes un Android, WhatsApp lo borra del chat y también de la galería pero si cuentas con un iPhone no: se queda almacenado en el carrete aunque en la app de mensajería leamos aquello de eliminaste este mensaje.

Eliminar para todos de WhatsApp.

Como podrás imaginar, se trata de un error del bulto porque si hay, precisamente, un contenido que puede ser comprometedor es el de las fotos y vídeos, y no poder evitar que acabe almacenado en el teléfono del receptor (o receptores si es un chat de grupo) es una faena realmente gorda. Más si cabe que no se haya descubierto hasta hoy, y que hayamos estado tan tranquilos pensando que no había ningún problema.

Configuración por defecto de la app

Eso sí, hay que decir que esto solo ocurre en aquellos iPhone que tienen configurado WhatsApp para que guarde automáticamente las fotos y vídeos en el carrete del teléfono. Si el receptor no lo tiene activo, entonces los mensajes sí que quedarán borrados y sin ningún rastro, tanto en la conversación como en la galería.

Esperemos que WhatsApp lo arregle en próximas actualizaciones para evitar que una metedura de pata sin intención, termine con un chat incendiado y como el Rosario de la Aurora. ¿No?