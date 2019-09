Xiaomi va a presentar un nuevo Mi Charge Turbo, ¿sabes cuándo?

A pesar de que llevamos ya varios años con móviles presumiendo de carga rápida inalámbrica. Xiaomi no ha sido especialmente sensible a estas tecnologías y no ha montado esta opción en muchos de sus terminales, a pesar de que siempre está alerta. Por lo que este anuncio podría significar que, además de tomar la iniciativa con un desarrollo propio, podría estar pensando en instalarlo en más terminales.

La presentación de este nuevo Mi Charge Turbo será el 9 de septiembre, es decir, el próximo lunes, y nos enteraremos de cuáles son los planes que tienen los chinos en mente. Para que os hagáis una idea, venden alrededor de este evento una idea que es la de la "carga rápida para los tiempos del 5G".

¿Qué potencia podrían estar manejando?

Hasta ahora, como os decimos, Xiaomi no se ha caracterizado por instalar siempre estas opciones de carga rápida. Sin embargo, su Mi9 sí lo traía con una potencia máxima de carga inalámbrica que llegaba a los 20W.

Xiaomi Mi Charge Turbo. Xiaomi

Este nuevo Xiaomi Mi Charge Turbo podría aumentar esa cantidad hasta los 30W lo que aceleraría muchísimo el tiempo necesario para recargar entero un smartphone. Y si estamos hablando de estos tiempos del 5G, donde vamos a ir colgados de un lado a otro a la tarifa a datos, pues más necesario todavía.