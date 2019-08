¿Crees que los vídeos en el móvil se ven mal? Pues es cierto, se ven mal

Hasta hace poco eso de ver vídeos por la calle utilizando nuestra tarifa de datos era un deporte de riesgo para nuestros bolsillos. Sobre todo porque las tarifas no eran (ni son) infinitas y porque echar un vistazo a una película o a un partido de fútbol podía comerse dos o tres gigas tranquilamente.

Aun así, hay a quien no le importa ese gasto de datos y no para de consumir series, películas, eventos en directo y lo que sea y, en muchos casos, se producen quejas porque, a pesar de tener cobertura 4G total, la imagen parece como que no estuviera fina, como si no pudiese alcanzar ese Full HD mínimo que nos gusta ver en estos casos.

No es impresión tuya, se ve mal

Si estás entre esos usuarios que se quejan de que no terminan de ver bien esos contenidos, es posible que no sea una percepción tuya y que en verdad alguien esté limitando el bitrate de los vídeos que reproduces en el smartphone. Tanto es así que en EE.UU. han aparecido informes en los que se avisa de que las operadoras limitan esa calidad hasta los 480p., es decir, más o menos 1,5Mbps de velocidad, lo que significa una calidad de imagen DVD, ni siquiera Blu-Ray (1080p).

Ver películas en el móvil.

Ese estudio, realizado sobre el mercado norteamericano, ha revelado que todos los operadores que ofrecen (AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon) tarifas ilimitadas de datos ejercen ese recorte en la calidad de los streaming que reproducimos en el móvil y, en muchos casos, obligan a pagar un extra de unos 8 dólares para tener acceso a la opción "More Premium", que es una especie de "tarifa ilimitada aún más ilimitada" y que ya sí, permite que veamos los contenidos con resoluciones superiores a esos 480p.

Lo que hay detrás de estas limitaciones no es otra cosa que la famosa neutralidad en la red que, desde distintos organismos como la Unión Europea o la propia Presidencia de los EE.UU. con Barak Obama, se ha buscado preservar a toda costa y que consiste, básicamente, en intentar que los actores que operan en el mundo online no impongan límites en el uso de cualquier servicio que pueda beneficiar, o perjudicar, a otro competidor.

Estaremos atentos a la llegada del 5G porque, recordemos, será el momento en el que tengamos en España estas tarifas ilimitadas que lo mismo, como ya ocurre en EE.UU., alguien tiene la tentación de limitar en el uso de determinados servicios.