Cómo saber si una aplicación de la Play Store es adecuada para menores

Si todos los padres tenemos una preocupación fundamental es la de proteger a nuestros hijos y, sobre todo, protegerles de contenido que no sea el más adecuado para ellos. Y es evidente que en un mar tan inmenso como es el de la Google Play Store de Android, hay aplicaciones y juegos que siempre están bien señalados para qué edades son aptos.

En el caso de los juegos tenemos, desde hace tiempo, la regulación PEGI activa, que nos indica si esos títulos son adecuados para los menores de 3, 7, 12, 16 ó 18 años, tal y como ya ocurre desde hace décadas en los videjuegos para consolas y ordenadores. ¿Pero y en el caso de otras decenas de miles de aplicaciones?

La tienda online se actualiza

En las últimas horas Google ha querido ir más allá en esa información para padres ofreciendo un aviso en todas aquellas aplicaciones que, por la razón que sea, no están adaptadas para que las usen los menores. Esta restricción puede ser de contenido o solo de forma de utilizarla, es decir, que no está pensada para que la maneje con facilidad un niño. Podéis ver los nuevos mensajes que aparecen en la imagen inferior, con el texto (sobre el fondo rosáceo) "No es adecuada para menores".

Nuevo aviso en la Play Store: "No es adecuada para menores"

Esta recomendación de Google de marcar, por parte de los desarrolladores, las aplicaciones como aptas para menores o no se hizo oficial a finales de mayo y ahora vemos los resultados. Eso sí, se obligará a las ya existentes a hacerlo a partir del 1 de septiembre. De esta manera, será posible configurar nuevos bloqueos de contenidos en aquellas cuentas que no cumplan el requisito de la edad mínima.

Como os decimos, en los próximos días y semanas se irán añadiendo muchísimas más aplicaciones a este sistema aunque está por ver qué hará Google con los cientos de ellas donde, por diferentes razones, sus estudios de desarrollo ya no existen y no ofrecen soporte alguno. ¿Las borrará de la tienda o las incluirá todas en una misma categoría para evitar problemas?

Seguramente tendremos que esperar hasta el 1 de septiembre para ver cómo la tienda de aplicaciones de Android extiende este aviso que, de momento, solo es obligatorio para las nuevas apps que se publiquen en la tiendas.