Escucha música en la playa sin llevar el teléfono: utiliza un smartwatch

Si eres de los que no te gusta llevar el smartphone a la playa, ya sea por seguridad o simplemente debido a que te gusta descansar, pero sí que agradece tener música siempre disponible. Una de las opciones que existen como fuente de las canciones son los relojes inteligentes que existen en la actualidad.

Estos accesorios wearables, en especial los que utilizan jun sistema operativo avanzado (como por ejemplo Wear OS de Google o watchOS de Apple), son una excelente solución por varios motivos. La primera es que en el interior de estos dispositivos existe espacio de almacenamiento que permite guardar pistas de música sin tener que recurrir para ello al teléfono y, además, ofrecen la conectividad necesaria para poder conectar accesorios para reproducir la música antes mencionada. Por lo tanto, este es un uso que se es posible darle y que muchos desconocen.

Concretamente, la conexión Bluetooth es la que permite disfrutar de música en la playa. Esta, que es completamente estándar y, habitualmente, se da uso para sincronizar los smartwatch con los teléfonos, también permite de una forma bastante sencilla conectar a los relojes inteligentes accesorios como por ejemplos unos auriculares e, incluso, altavoces que utilizan esta conectividad inalámbrica. Es decir, que de forma combinada se convierten en un conjunto que soluciona el “problema” de no disfrutar de música en la playa o la montaña si no se lleva encima un smartphone. Bastante interesante, ¿verdad?

Conecta tus auriculares a tu Smartphone

Muy sencillo conseguir esto con los smartwatch

Lo cierto es que conseguir esto o necesita d un proceso complicado para conseguir sincronizar accesorio como, por ejemplo, unos auriculares con un smartwatch. Lo primero que se tiene que hacer, independientemente del sistema operativo del reloj inteligente, es establecer el modo emparejamiento en el dispositivo que se desea conectar y, una vez hecho esto, acceder a los Ajuste del wearable y en el apartado conexiones -o Bluetooth-, realizar una búsqueda. Al hacer esto y pasados unos pocos segundos aparecerán todos los modelos compatibles y, entonces, pulsa en el deseado para que se establezca la conexión.

Y, esto último es importante, ya que todos los accesorios que se deseen utilizar deben ofrecer conectividad Bluetooth 4.1 o superior, ya que en caso contrarios se pueden tener problemas a la hora de establecer la comunicación e, incluso, cabe la posibilidad que resulte imposible la sincronización. Si esto se cumple, disfrutar de música en la playa y bajo control de un smartwatch que se tenga es algo que seguro que le sacas partido en alguna ocasión.x