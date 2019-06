Este ultrabook cabe en tu bolsillo y tiene 1TB de almacenamiento interno

Los ordenadores portátiles han sido los grandes ganadores de la industria del PC en los últimos años. Desde los ordenadores de sobremesa que comandaban el mercado en el cambio de siglo, pasamos a los portátiles convertibles dos en uno. De estos hemos comenzado a conocer hace un par de años ordenadores que caben en el bolsillo de un pantalón, pero que ofrecen tanta potencia como un portátil tradicional. La última muestra es la de GPD, que va a lanzar un Ultrabook de menos de nueve pulgadas, y que cuenta con un almacenamiento de récord.

GPD P2 Max, el ultrabook más pequeño del mundo



la firma asiática especializada en dispositivos de pequeño tamaño y grandes prestaciones. En este caso nos encontramos ante un dispositivo que ofrece una pantalla de 8,9 pulgadas con resolución de 2560x1600 píxeles, prácticamente la misma del MacBook con procesador m3. Y tiene un potente procesador Intel Core M3, sobre todo cuando hablamos de dispositivos de este tipo, portátiles de tamaño diminuto, que a priori no podrían montar procesadores demasiado potentes. Pero en este caso no solo consiguen hacerlo, sino que además introducen el almacenamiento interno más capaz de cuantos podemos encontrar en un ordenador de este tamaño.



Este nuevo dispositivo es capaz de ofrecernos nada menos que un 1TB de almacenamiento SSD, por lo que además el acceso a la información es inmediato, a diferencia de lo que ofrecen los discos duros tradicionales. Además podrá comprar en configuraciones de 8GB o 16GB de RAM. Además de estas características, la pantalla es táctil también, de 10 puntos, mientras que también ofrece dos puertos USB tipo A y refrigeración activa para evitar sobrecalentamientos en su cuerpo tan pequeño. Pesa solo 650 gamos, y llegará con Windows 10 Home como sistema operativo.



Tampoco le faltará Wifi o conectividad bluetooth, por lo que desde luego estamos ante todo un portátil que cabe en una sola mano. En un principio pasará por Indiegogo a finales de este mes de junio, a la espera de obtener la financiación necesaria. Aunque con sus características, sobre todo un SSD de 1TB, no es de esperar que sea un dispositivo asequible, sino más bien todo lo contrario. Un dispositivo sin duda a tener muy en cuenta, si buscas un portátil potente y muy pequeño.