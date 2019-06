Mobvoi desvela por accidente el aspecto de su nuevo Ticwatch Pro

Si hay un smartwatch diferente a todos los demás, ese es el Ticwatch Pro. Un reloj inteligente que es capaz de ofrecer una autonomía mucho mayor que la de otros dispositivos similares. Mientras un reloj inteligente no ofrece mucha más autonomía de uno o dos días, este reloj es capaz de estar hasta una semana o más encendido gracias a una pantalla dual. Esta mezcla una pantalla AMOLED y otra LCD, como las de los relojes Casio de toda la vida. Al intercalar ambas pantallas, es posible conseguir un ahorro tan grande de energía. En esta ocasión, Mobvoi ha tenido un descuido, mostrando la primera imagen de su nuevo Ticwatch Pro de manera accidental.

Diseño del Ticwatch Pro