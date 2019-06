Cómo convertir tu televisor en un gran reloj con ayuda de Chromecast

Chromecast es sin duda el dispositivo más popular de Google, sobre todo por su excelente relación calidad precio, y porque a muchos nos ha salvado de una aburrida existencia con un televisor normal y corriente que no es inteligente. Y de paso, cuando no usamos la televisión, sirve también de salvapantallas para el televisor, para no ver una simple televisión de color negro. Pues bien, en esos casos podemos darle además un toque personal y más útil, convirtiendo el televisor en todo un reloj, pero no uno cualquiera, sino del estilo que más nos guste. Para eso tenemos que descargarnos una interesante app para nuestro móvil Android.

Un reloj del tipo de que quieras

Pues bien, esta app la podemos descargar desde la Play Store, y es perfecta pera que mientras no estamos utilizando la televisión, y estamos en esos momentos entre contenidos, al menos nos muestra una información útil. Es verdad que el propio Chromecast suele ofrecer la posibilidad de ver la hora o la información del tiempo como salvapantallas, pero es verdad que lo hace a un tamaño bastante limitado. En este caso, la app llamada Time on Chromecast nos propone eso, disfrutar de la hora como principal protagonista del salvapantallas del dispositivo de Google.

Uno de los muchos relojes que podemos configurar

Esta app está especializada en mostrar multitud de relojes a pantalla completa cuando estamos utilizando el Chromecast. Y no se conforma con ofrecernos un solo reloj, sino que hay multitud de diseños que podemos poner a pantalla completa en el televisor. Tenemos diseños redondos, cuadrados, analógicos, digitales, de todos los colores disponibles, binarios, relojes de palabras, mundiales, todos los relojes que puedas imaginar, los podemos colocar como salvapantallas de nuestro televisor de manera sencilla.

Y por supuesto, los relojes están animados, no son simples imágenes, por lo que se trata de una serie de relojes completamente funcionales, que le pueden dar un toque especial a la sala de estar en la que nos encontremos. Además es una app que se actualiza de manera habitual, añadiendo nuevos relojes y mejorando la interfaz de esta para poder aplicarlos de la manera más sencilla y rápida posible, para que no nos dé pereza cambiar el diseño del reloj si se nos pasa por la cabeza. Así que ya sabes, si lo que quieres es darle un toque distinto a tu Chromecast cuando no estás enviando nada, esta app es perfecta para darle un nuevo toque.