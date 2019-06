Si te fías, ya puedes reservar la Xiaomi Mi Band 4

Sin duda es el wearable más esperado del momento, la cuarta generación de la pulsera inteligente de Xiaomi, que siempre se han caracterizado por tener un precio ajustado y unas características más que completas. Y como es lógico, ya hay quien está haciendo el agosto con la pulsera incluso antes de que se haya lanzado al mercado. Porque ahora tenemos la posibilidad de reservarla, aunque la verdad, no es que nos transmita demasiadas garantías. Vamos a conocer los detalles de esta preventa y si deberíamos fiarnos o no.



Sí, la Xiaomi Mi Band 4 ya está en pre venta en una tienda

Algunas tiendas quieren hacer el agosto a unos días de su lanzamiento



Ha sido en Aliexpress donde se ha visto esta pulsera de Xiaomi, y no como una simple coincidencia o equivocación en el nombre del dispositivo, ni mucho menos, sino que se trata de la Xiaomi Mi Band 4 y abonando el precio que nos piden ya estaríamos reservando una unidad de este esperado wearable. La Xiaomi Mi Band 4 se espera que se presente el próximo 11 de junio, así que sería la próxima semana. Por tanto parece que la tienda estaría intentando hacer el agosto con las reservas de la pulsera.



Al menos a tenor del precio que hemos conocido en Aliexpress, en el que nos piden más de 45 euros por una pulsera que recordemos que en España, en su actual generación, cuesta 29 euros. Y en el resto de tiendas de Aliexpress la podemos encontrar por 19 euros o incluso 17 euros. Pero en cualquier caso, es algo que siempre ocurre cuando se lanza una nueva generación de esta pulsera los precios se disparan, y superan ampliamente los 40 euros las primeras semanas, para paulatinamente ir bajando ese precio con el paso de las semanas.



Y sobre lo de fiarse, pues la verdad, que no nos arriesgaríamos cuando solo quedan unos días para la presentación. Porque si vemos la descripción de la tienda, vemos como las distintas fotografías de la descripción son una sucesión de todas aquellas que se han ido filtrando durante las últimas semanas, que han sido muchas. Así que la verdad parece más una excusa para acaparar las reservas, cuando tan siquiera es oficial el producto. Así que mejor no adelantar dinero, al menos hasta que la pulsera no sea algo tangible, porque nunca se sabe lo que puede pasar.