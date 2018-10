Galaxy S10 y Note 10: Samsung "desvela" sus características clave

Samsung ya se encuentra metida de lleno en el desarrollo de sus dos próximos buques insignia, los Samsung Galaxy Note 9 y Samsung Galaxy S9. Y ha sido en el evento “Samsung OLED Forum de 2018” celebrado en Shenzhen donde han desvelado cuáles serían las tecnologías clave con las que contarían en 2019, o lo que es lo mismo, las que podrían integrarse en sus nuevos topes de gama. Y desde luego son de lo más interesantes. Se trata de las cuatro siguientes tecnologías relacionadas con diversos aspectos del terminal.

Tecnologías integradas en la pantalla

La primera de ellas es una que se esperaba desde hace tiempo, incluso en el Galaxy S9 o el Note 9, y es FoD (Fingerprint on Display), que no es otra cosa que el lector de huellas integrado en la pantalla. El UPS (Under Panel Sensor) son una serie de sensores integrados bajo la pantalla del terminal, incluyendo como no la cámara de fotos, que de esta manera se escondería bajo la pantalla, evitando tener que recurrir a un notch.

La diapositiva que ha desvelado estas interesantes tecnologías

Con HoD (Haptic on Display) se mejora la tecnología de reconocimiento táctil, algo que se podría utilizar sobre todo para mejorar el control de los videojuegos en el teléfono. Por último, el SoD (Sound on Display) integraría también en la pantalla el sonido del equipo. De esta manera en los siguientes buques insignia existirían los mínimos botones y orificios en su cuerpo.