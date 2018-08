¿Te acuerdas de los Palm? Ahora regresan como smartphones

Todo vuelve, o al menos casi todo, en esta era en la que ya no lo vintage, sino lo retro causa furor en las tiendas de todo el mundo. Y no hablamos de productos con tres cuatro o cinco décadas a sus espaldas, sino con poco más de 15 años, que se convierten en piezas codiciadas y carne de revival. Hablamos por ejemplo del Nokia 3310 y su triunfal regreso al mercado, y como no, de la reciente noticia que hemos conocido, sobre que la marca Palm volverá al mercado. En su momento, hace un par de décadas, Palm era el principal fabricante de PDAs del mercado, lo más cercano a un dispositivo inteligente de hoy en día, hasta que llegó el teléfono. Pues bien, hace unos días se conocía que Palm volvía al mercado, y hoy se han filtrado las primeras características de este dispositivo.

El nuevo Palm sería "casi" un Smartphone

Y decimos lo de casi porque las especificaciones que hemos conocido ahora filtradas son las de un teléfono bastante limitado, y ahora vais a entender el por qué. Partiendo de la base de su nombre en clave dentro de la firma, donde es conocido como “Pepito” no podemos tomárnoslo muy en serio. Para empezar este teléfono tendría una pantalla de sólo 3,3 pulgadas, con una resolución HD de 720p. Por lo que sería uno de los móviles con Android más pequeños del mercado, si no el que más. Como consecuencia de esta pantalla tan pequeña, la batería tampoco es demasiado grande, siendo de sólo 800 mAh, por lo que en este aspecto también es un teléfono modesto.

Presunto aspecto del nuevo Palm

Además en el aspecto del rendimiento se desvelan también unas características bastante limitadas, ya que contaría con el procesador Snapdragon 435, uno de los más básicos de la gama media, acompañado de 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento. Estos últimos aspectos más que dignos. A pesar de sus limitadas características, este Palm llegaría al mercado con Android 8, por lo que estaría por ver cuán de rápido será este móvil moviendo uno de los sistemas operativos más modernos.

Llegaría además en varios colores, siendo de titanio y oro algunos de sus acabados. En cualquier caso se le puede considerar un Smartphone al 100%, pero lo que no nos termina de cuadrar es una pantalla tan pequeña, algo que podría limitar y mucho la experiencia de uso. El regreso de Palm podría hacerse realidad en el IFA de Berlín, que se celebrará desde finales de este mes hasta comienzos de septiembre.