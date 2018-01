Esta app aprende qué fotos de WhatsApp no te gustan y las borra automáticamente

La app de mensajería es una de las que más utilizamos en nuestro móvil todos los días, y como consecuencia de ello es también una de las que más “basura” genera en nuestro móvil. De hecho hace unos días os traíamos una app que permitía borrar toda la basura de WhatsApp. Pero en esta ocasión se trata de una app elegida de las mejores de 2017. Gracias a la inteligencia artificial es capaz de aprender qué tipo de fotos que recibimos en la app de mensajería no nos gustan, y las borra por nosotros.

Libera espacio borrando aquello que no te gusta

Esta app se llama Junk Photo & Video Cleaner, y es una vuelta de tuerca más en las aplicaciones pensadas para liberar espacio de nuestro móvil borrando cosas que no queremos.

La app detecta qué fotos no nos van a gustar y las elimina

Gracias a su algoritmo puede reconocer qué tipo de fotos nos gustan y cuáles no, y en base a ello borrar aquellas que no queremos de WhatsApp automáticamente y liberar espacio. Todas esas fotos permanecerán en la papelera diez días para que las revisemos, por si se hubiera equivocado en el veredicto de algunas imágenes. En resumidas cuentas, esta app escanea todo nuestro teléfono y borra aquellas imágenes que ha aprendido que no nos gustan, borrando automáticamente todas ellas.