¿Por qué hacer tus compras online navideñas con Citypaq?

Los dispositivos tipo taquillas de Correos guardan los paquetes hasta que puedas recogerlos

Ya casi es Navidad y este año has decido comprar los regalos de familiares y amigos por Internet. Sin embargo, hay un problema: trabajas todo el día y te preocupa que los paquetes lleguen cuando no estés en casa. ¡Menudo lío! Pero, no te agobies, Correos tiene la solución.

Con Citypaq -unos dispositivos tipo taquillas instalados en toda España en espacios públicos y privados - ya no tienes que estar en tu domicilio para recibir un envío. Ahora el paquete te espera a ti, evitando que la falta de disponibilidad se convierta en un obstáculo.

“Con los dispositivos de Correos puedes hacer devoluciones o envíos sin tener que ir a una oficina, desde Citypaq"

¿Cómo? Sencillo. El servicio es gratuito y solo tienes que registrarte en la web www.citypaq.es o bajarte la aplicación oficial, que implica rellenar un formulario para darse de alta. También te pide que asocies la máquina más próxima a tu lugar de trabajo o residencia, así como a las estaciones de metro, Renfe, centros comerciales, supermercados y áreas de servicios que visites con frecuencia. ¡Y listo!

Tras tus compras online, una vez que el envío esté disponible para su recogida, recibes una alerta vía correo electrónico o SMS con un código que te permite abrir en cualquier momento el terminal de preferencia. “Es cómodo, seguro y cercano; garantiza que el paquete llegue a su destino”, comentan desde la compañía. Incluso, puedes hacer devoluciones o envíos sin necesidad de ir a una oficina, entrando en www.citypaq.es y pinchando en la modalidad enviar.

“Con este servicio, Correos se adapta a las nuevas demandas de los consumidores digitales"

Otra razón de peso para usarlo es que es la única plataforma que puede recibir los envíos de todas las tiendas de comercio electrónico, independientemente del operador logístico que lo distribuya a través de la solución Entrega directa. Para ello se te asigna un código y una dirección para hacer entrega del envío. Y si no está incluido, basta con poner la dirección que se obtiene en la web o la app al asociarse al terminal favorito de recogida.

Ventajas

Se puede instalar en cualquier zona cubierta, previo a rellenar un formulario de solicitud y aprobación por parte de los responsables de la empresa o la comunidad de vecinos. Requiere simplemente anclaje a la pared, cobertura móvil mediante GPRS, 3G o 4G y una toma eléctrica, cuyo consumo mínimo equivale a una bombilla LED. De hecho, Correos se encarga del mantenimiento.

Citypaq beneficia, sobre todo, a las grandes compañías, ya que puede acabar con los problemas de atasco que causa la recepción, gestión y reparto de los ingentes volúmenes de paquetes que reciben los empleados a lo largo del día.

“Citypaq resuelve un problema que se conocía como estrés de entrega en las compras por internet"

Pero, además del ahorro de tiempo, la discreción, la disponibilidad y la máxima accesibilidad, los dispositivos son aptos para personas con discapacidad, debido a que la posición y altura de los terminales facilitan su acceso, y favorecen al medio ambiente, ya que este sistema reduce la huella de carbono al disminuir el uso del transporte y acabar con los múltiples intentos de entrega.

Un negocio en expansión

En España hay un total de 4.500 dispositivos y la intención en aumentarlo a 20.000 en los próximos años por el auge del comercio electrónico, informan desde Correos, que puso en marcha este servicio en 2014.

“Es un proyecto estratégico que afianza en un futuro a la compañía como la mayor empresa logística de distribución de paquetería en un mercado en franca expansión como es el de las compras online. Y que resuelve también lo que se conocía como estrés de la entrega en las compras por internet”, sostienen.

“En España hay 4.500 dispositivos y en el futuro subirá a 20.000"

Es, además, un sistema innovador porque une el mundo físico, el negocio de la paquetería más tradicional, con el digital, al incluir la aplicación de las nuevas tecnologías. De esta manera, Correos se adapta a las nuevas demandas del consumidor. “Se trata de una nueva forma de comunicarse con los usuarios y de interactuar con los dispositivos online desatendidos. Es un buen ejemplo de transformación digital”, afirman.

La empresa pública trabaja también en la evolución de este servicio, en lo que ha denominado como Citypaq 2.0, que “dotará a los dispositivos de mayor seguridad en las comunicaciones y permitirá establecer nuevos modelos de negocio en torno a ellos”, adelantan.