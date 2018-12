Beneficios

Los beneficios de utilizar los servicios de Comandia radican en empezar a vender en internet, o seguir vendiendo, en una plataforma intuitiva y autogestionable por parte del cliente, en la que se incluyen todos los servicios necesarios para el comercio online, y que, además, dispone de un equipo de diseñadores y asesores que acompañan al cliente a lo largo de todo el proyecto. Sin olvidar que todos los servicios tienen integrada la paquetería de Correos con descuentos especiales, lo que supone la rápida gestión de todos los pedidos desde una única herramienta. Este es un importante valor añadido considerando que la reducción de los plazos de entrega de los productos se ha convertido en una de las principales demandas de los clientes online.

Comandia es el resultado de la innovación y la transformación de Correos en el mundo del ecommerce. Inicialmente, nació como una solución única de tienda online, pero ha ido evolucionando hasta crear un ecosistema único que facilita a los clientes vender en internet con todas las garantías, además de contar con el conocimiento que Correos tiene al respecto. Así, los clientes solo se preocupan de su negocio principal y Correos se encarga de la venta y el posicionamiento en el mundo online con todo lo que ello conlleva, logrando que pymes y autónomos se inicien en el comercio electrónico de un modo intuitivo, sin necesidad de que posean conocimientos técnicos.

"La clave de cualquier ecommerce que venda producto físico es la integración con sus procesos logísticos"

¿Qué aporta el marketplace?

La principal ventaja de vender en un marketplace es que las marcas no deben hacer ningún tipo de esfuerzo en llegar al usuario porque de eso se encarga la plataforma digital. De esta forma, es posible llegar a un mayor número de potenciales clientes. Muchas empresas no tendrían esta posibilidad si no tuvieran sus productos publicados en esta plataforma.

Comandia cuenta con la integración de marketplaces generalistas como Amazon e eBay, pero también con una amplia red de plataformas especializadas en artículos concretos como Privalia, Spartoo o PriceMinister.

La clave de cualquier eCommerce que venda productos físicos es la integración con sus procesos logísticos y es aquí donde Correos y Comandia destacan sobre el resto de las plataformas disponibles.

Comandia es la solución de eCommerce de Correos que acompaña a los emprendedores y pequeños empresarios durante todo el proceso de digitalización de sus negocios. El primer paso consiste en la creación de la tienda online. Para ello, no es necesario contar con conocimientos informáticos o de diseño. Basta con tener una dirección de email. El equipo de Comandia se encarga de todo, el empresario y/o emprendedor solo ha de proporcionarle sus ideas y la información de sus productos para que ellos lo hagan realidad. En un corto periodo de tiempo, la tienda online estará lista para vender, con el dominio elegido por el emprendedor o empresa. Una vez creada, serán los propios empresarios y emprendedores quienes actualicen su stock y precios y gestionen los pedidos. Por ello, la integración con Correos es una de las principales ventajas de esta solución.

Son ya muchas las empresas que han elegido Comandia para adentrarse en el mundo online y hacer crecer sus negocios. Comandia ha logrado acumular 15.000 clientes, entregar aproximadamente 400.000 envíos y publicar 50.000 productos en las distintas tiendas electrónicas