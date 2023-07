Los Shorts de YouTube se actualizan con una interesante función. ¿Cuál será?

Parece que Google está haciendo hincapié para mejorar al máximo su aplicación estrella. Hace poco os hablamos de los primeros cambios que llegarían a YouTube, y ahora los Shorts son los que recibirán una novedad muy interesante.

Como bien sabrás, YouTube lanzó Shorts con el objetivo de plantar cara a TikTok con su propia alternativa. Y ahora, Google quiere que esta app sea cada vez más utilizada. Por este motivo, acaban de anunciar que los usuarios que tengan acceso a la nueva función que acaban de lanzar, podrán crear Shorts con comentarios publicados en los videos que están viendo.

Según ha publicado Google "estamos realizando un experimento que permite a los espectadores de dispositivos móviles crear cortos con comentarios publicados en los videos que están viendo. Si bien los creadores ya pueden responder a los comentarios (publicados en su propio contenido) con un Short, queremos explorar la posibilidad de ofrecer a los espectadores la oportunidad de crear contenido a partir de los comentarios también."

Sí, llegan los Shorts a los comentarios de YouTube

De esta manera, YouTube sorprende con una función de lo más divertida y que nos va a permitir responder a cualquier comentario con un Short. Si usas este servicio de forma habitual, sabrás que los creadores de contenido ya tenían esta opción, pero parece que llegará a todos los usuarios.

Eso sí, ten en cuenta que estos Shorts en las respuestas de YouTube son más limitadas para los usuarios que para los creadores de contenido. Cuando un creador de contenido responde con un Short, el usuario que publicó el comentario recibe una notificación, igual que todos sus seguidores.

Pero cuando un usuario lo haga, ni el dueño del canal ni el usuario ni el usuario que publicó el comentario recibirá una notificación, aunque evidentemente sí que podrá ver el comentario en forma de Short que hayas hecho.

¿Has ido corriendo a YouTube y has visto que de momento no puedes responder un comentario con un Short? Es normal, ya que YouTube ha indicado que esta opción está en fase beta y de momento solo llega a algunos usuarios. Pero si has sido afortunado, que sepas que estos son los pasos a seguir.

Pulsa a responder en cualquier comentario

Verás que se abre una interfaz para responder, pero se añade la opción de crear un Short

Crea tu Short de respuesta como siempre

Dale a Publicar.

Pero puedes estar tranquilo, ya que en las próximas semanas actualizarán la app para que todos podamos responder un comentario de YouTube con un Short.