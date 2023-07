Las Apple Vision Pro no tendrán una app oficial de Netflix, por lo menos de momento

Apple ha marcado un antes y un después con sus nuevas gafas de realidad aumentada y virtual. Es cierto que las Apple Vision Pro son muy caras, y se están fabricando menos unidades de las esperadas por la dificultad para producir sus paneles Micro OLED de Sony, pero es un producto que ofrece una experiencia sorprendente.

Además, sabemos que Apple planea lanzar más modelos en un par de años y que tendrán un precio más ajustado. Pero traemos malas noticias para la primera generación de gafas de realidad virtual y aumentada de la compañía de la manzana mordida. Principalmente, porque las Apple Vision Pro no tendrán una app oficial de Netflix.

Netflix pasa de las Apple Vision Pro y no habrá app oficial

Ojo, que la fuente de la filtración es nada más y nada menos que Mark Gurman, un periodista especializado en Apple y que tiene un gran prestigio en el sector. Y en su columna de Bloomberg, ha anunciado que Netflix no lanzará una app nativa para las Apple Vision Pro.

Esto, ¿significa que no podrás ver Netflix con las gafas inteligentes de Apple? Nada más lejos de la realidad, ya que la app permitirá que su aplicación actual para iPad se ejecute, sin modificaciones, en los próximos auriculares de realidad mixta de Apple.

Un gran problema, ya que no estará perfectamente optimizada para las Apple Vision Pro. Pero el problema es que los desarrolladores no quieren crear el software de las Apple Vision Pro desde cero, así que prefieren adaptar la versión del iPad, para evitar todo ese trabajo.

Puede resultarte un movimiento extraño, pero hay que tener en cuenta que las relaciones entre Netflix y Apple no son precisamente las mejores. La plataforma de contenidos bajo demanda es de las empresas que más ha criticado las políticas de la tienda de Apple, con sus comisiones por compra o suscripción, lo que afectó a los beneficios de Netflix.

Al punto de que la app de Netflix no es compatible con AirPlay, ni te puedes suscribir a través de los canales de Apple TV. Y visto lo visto, parece que la gran N ha querido devolvérsela una vez más a su gran rival, haciendo que la experiencia de ver Netflix en las Apple Vision Pro no sea tan completa como debería.

Tampoco vamos a desmerecer la app de Netflix para iPad, ya que es de lo más completa, pero que no haya soporte nativo para las Apple Vision Pro, hará que falten funciones, que no tengas una interfaz adaptada… Pero está claro que Netflix no va a ponerle las cosas nada fáciles a la compañía de la manzana mordida en este aspecto.