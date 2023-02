Sorpresa: los cascos Huawei FreeBuds Pro 2+ serán únicos, y este es el motivo

El uso de auriculares inalámbricos tipo earbuds (es decir, similares a los AirPods) se ha convertido en prácticamente un estándar. Es lógico teniendo en cuenta la libertad que ofrecen y, también, que el sonido no está nada mal. Ahora se está en la fase en la que cada fabricante busca integrar nuevas funciones, y Huawei ha encontrado una de lo más interesante para el próximo modelo que pondrá en el mercado.

Desde hace un tiempo los accesorios de Huawei sorprenden, un ejemplo es su reloj inteligente que tiene en su interior unos cascos inalámbricos. Y ahora quiere hacer lo propio con los Huawei FreeBuds Pro 2+. De esta forma, lograría diferenciarse de sus competidores y convertirse en una opción de compra llamativa. Y, lo cierto, es que, si se confirma lo que se ha conocido, esto será así. Hablamos de integrar un sensor que se ha comprobado que es de lo más útil para conseguir información concreta para los usuarios.

Qué planes tiene Huawei

Aparte de las funciones habituales y que no les faltarán a estos auriculares, un ejemplo es la protección frente al agua, es la inclusión de un elemento para medir el ritmo cardiaco. De esta forma, serán los primeros de Huawei en ofrecer esta opción, y puede ser de gran ayuda para conocer el estado físico de las personas, así como la actividad física que realizan -siempre que se lleven puestos, claro-. Y, todo ello, en tiempo real. Desde hace tiempo se especulaba que esta tecnología podría ser parte de los cascos inalámbricos, y finalmente parece que será así.

Una de las opciones que convencerá a más de uno al utilizar los Huawei FreeBuds Pro 2+ es que pueden evitar el uso de smartwatch al hacer deporte, ya que con llevar los cascos de los que hablamos será suficiente para poder realizar un registro del ritmo cardíaco (y, para tener un podómetro, está el propio teléfono móvil). Curiosamente, todo apunta a que el diseño no se verá especialmente afectado porque las dimensiones y el peso se mantendrán similares a la generación a la que sustituye en el mercado.

Huawei

Eso sí, lo normal es esperar una bajada de la autonomía por el funcionamiento del nuevo sensor. Si se tiene en cuenta que los Huawei FreeBuds Pro 2 cuentan con hasta 15 horas de uso contando con la batería de su funda de transporte, lo normal es pensar en que esta marca bajará a las doce. Nada especialmente preocupante, la verdad.

Otras opciones que ofrecerán estos auriculares

Seguro tendrá cancelación activa de ruido (siempre con la versión de funcionamiento inteligente 2.0 que ofrece Huawei). Además, no le faltará conectividad dual para utilizar el accesorio con diferentes fuentes de sonido a la vez de ser necesario y, en lo que tiene que ver con la calidad de sonido, esta será Hi-Res, por lo que hablamos de excelentes opciones. Del precio no se tiene dato alguno, pero no deberían ser muy baratos teniendo en cuenta todas sus opciones. La fecha de llegada al mercado no está clara, pero todo apunta a mediados de este mismo año 2023.