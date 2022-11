Windows 11 tiene una gran novedad en el Administrador de tareas, ¿de qué se trata?

El sistema operativo Windows 11 de Microsoft no para de recibir novedades, y una de las que va a llegar pronto al desarrollo tiene que ver con una función adicional de gran utilidad en el Administrador de tareas. Con ella, el uso de esta herramienta será mucho más efectiva, algo que siempre resulta positivo.

La nueva función que preparan en Redmond es un cambio que va mucho más allá de lo puramente estético, que es la gran mejora que se introdujo en el Administrador de tareas con la llegada de Windows 11. Hablamos de un buscador que permitirá encontrar de una forma mucho más rápida las aplicaciones que se desean cerrar e, incluso, los procesos que pueden estar molestando al buen funcionamiento del ordenador. Sí, una demanda que desde hace años los usuarios no dejaban de pedir a Microsoft.

Una mejora en Windows 11 que es muy importante

Teniendo en cuenta que el Administrador de tareas es un elemento fundamental para poder cerrar aplicaciones o procesos que están dando problemas (o consume muchos recursos del sistema), está claro que el poder localizarlos de una forma más sencilla es vital. Y, esto, es justo lo que ofrece la barra de búsqueda que será parte del sistema operativo de Microsoft en no mucho tiempo. Por cierto, estará ubicada en un lugar que es todo un abierto: la zona superior central de la ventana en la que se ve a la herramienta. Por lo tanto, no habrá pérdida y su acceso será muy intuitivo.

gHacks

Hay un par de detalles que son importantes conocer de la nueva función. El primero es que el buscador es incremental, por lo que muestra todas las opciones que tiene coincidencia en una parte del nombre. De esta forma, es posible encontrar de una forma mucho más sencilla lo que se desea localizar. Además, se incluye una combinación de teclas para dar uso a la nueva utilidad. Esta es Alt + F, por lo que no se tiene que recurrir al ratón si no se desea.

Llegada de esta nueva herramienta

Por el momento pueden disfrutar del buscador aquellos que tienen acceso a las versiones de prueba de Windows 11, por lo que no hablamos de un cambio disponible para todos. La fecha para que esto ocurra no la ha suministrado Microsoft, pero es de esperar que no tarde mucho en dar el paso debido a que la funcionalidad que ofrece en estos momentos es perfecta. Por cierto, otro cambio que llegará al Administrador de tareas en breve es la posibilidad de cambiar el color del tema que se utiliza.