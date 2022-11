WhatsApp, por fin, sabe cuándo el modo No molestar está activo en Android

La fragmentación que existe en Android, especialmente en lo que tiene que ver con las personalizaciones que utilizan muchos fabricantes, hace que algunas funciones no se aprovechen al máximo. Un ejemplo es el modo No molestar, donde hay problemas para algunas aplicaciones al detectarlo. Un ejemplo es WhatsApp, pero parece que la compañía va a solucionar esto.

Uno de los fallos que suelen ocurrir tienen que ver con las llamadas de voz que permite la aplicación de mensajería -no tanto con los mensajes de WhatsApp-. Como el funcionamiento de la herramienta que hemos comentado no es estándar en muchos casos, pueden ocurrir diferentes problemas que van desde que no funcione el No molestar hasta que simplemente no se sepa que se ha tenido una llamada mientras esta función estaba activa. Pues bien. Parece que la forma propiedad de Meta ha encontrado una manera solventar esto debido al uso de una nueva API lanzada por Google.

Una solución en WhatsApp que, al fin, funciona

Cuando se activa la función No molestar lo que se desea es que nada perturbe un momento de concentración e, incluso, el sueño. Pero esto no quiere decir que el usuario no desee enterarse de lo que ha sucedido mientras nada le molestaba. Y, esto, es exactamente lo que se está probado con la última versión beta de la aplicación de mensajería.

WABetaInfo

Hasta la fecha, lo normal es que, si se recibía una llamada y no se contestaba, esta quedaba reflejada en la app como una perdida. Sin más explicaciones. Gracias a la nueva API que existe en Android (no tan nueva, pero ahora es cuando WhatsApp la utiliza), se detecta si lo ocurrido sucede cuando se tiene activo el modo No molestar. Y, de esta forma, al revisar el chat del contacto en concreto aparece un mensaje que lo deja muy claro. Incluso, en la lista de llamadas de voz que se tiene en el desarrollo, y que está en la pantalla inicial, también se incluye un mensaje para que esté muy claro. Buena opción, sin duda.

Por cierto, la persona que realiza la llamada no sabe de ninguna forma si se tiene el No molestar activado, ya que para ella lo único que ocurre es que no se recibe contestación. Es decir, que la información que hemos comentado antes es completamente privada. Por lo tanto, no hay problemas al respecto.

Una novedad en fase de prueba

Como es habitual en WhatsApp, ahora mismo solo aquellos que tengan la versión de la aplicación que permite probar las novedades antes de que lleguen a la app estable, pueden disfrutar de la función de la que hablamos (se debe utilizar la 2.22.24.17 o superior para Android). Eso sí, no es de esperar que se tarde mucho en tener disponible la novedad para todos en como mucho un mes, ya que hablamos de cambios que no son especialmente complejos de integrar. Seguro que, para muchos, este cambio es de lo más positivo.