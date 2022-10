Cómo eliminar en Instagram a un usuario que tienes en la lista de bloqueados

Seguro que en la aplicación Instagram tienes a más de un usuario bloqueado. Ya sea por motivos personales o, simplemente, debido a que no deseas ver más los contenidos que publica, has decido hacer esto. Pero, en ocasiones, se desea cambiar la situación y, quizás, no sepas cómo hacerlo. Vas a comprobar que conseguirlo es algo de lo más sencillo.

La herramienta de la que hablamos resulta de gran utilidad y, por ello, es de las que se utilizan bastante por parte de todos los que están en la conocida red social. Pero, eso sí, la compañía ha establecido una forma de eliminar el bloqueo que, curiosamente, no está ubicada en una zona igual de accesible que la que ejecuta la acción necesaria para que un perfil siga interactuando de forma habitual. Por lo tanto, hay que escarbar un poco en las tripas de Instagram.

Así quitas un bloqueo a una cuenta de Instagram

El apartado en concreto que sirve para hacer esto ha ido cambiando de lugar con el paso del tiempo en la aplicación para iOS y Android de la conocida red social. Pero, ahora mismo, está ubicado en el mismo sitio en los dos desarrollos. Evidentemente, al realizar acciones que son oficiales, no corres riesgo alguno, lo que es positivo. Estos son los pasos que tienes que dar para conseguir el objetivo del que hablamos.

Abre la aplicación Integran y, luego, pulsa en el icono con tres líneas horizontales que hay en la parte superior de la información de tu perfil.

Ahora, entre las opciones que se despliegan desde la zona inferior, debes elegir Configuración. Entras en una pantalla con multitud de opciones donde la que te interesa está entre las primeras y se llama Privacidad. Pulsa en ella.

SmartLife

Ahora debes desplazarte por el menú que aparece hasta que localices un lugar denominado Conexiones. Y, en él, verás Cuentas bloqueadas. Entre en este apartado y busca la que deseas desbloquear ahora mismo. Pulsa en ella y, esto, se ejecuta de forma automática sin que tengas que realizar paso alguno adicional.

A continuación, la cuenta ya funcionará de forma habitual en lo que tiene que ver con la interacción y, por lo tanto, has finalizado. Así de sencillo es todo.

Puedes hacer esto tantas veces como lo necesites, y si una cuenta te vuelve a molestar cuando utilizas Instagram, puedes bloquearla de nuevo sin problemas. Como resultado, nada de lo que hagas es precisamente definitivo. Una pena, eso sí, que para realizar la acción que hemos indicado se tenga que navegar por los menús internos de la aplicación.