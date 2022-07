Cuando salud y ciencia van de la mano

¿Sabías que solo 1 de cada 10.000 moléculas en investigación acaba convirtiéndose en un medicamento comercializado? Se trata de un viaje largo (al menos 10/15 años de media), complejo (con el fin de demostrar su eficacia y seguridad a través de numerosas etapas de desarrollo) y costoso (según Farmaindustria, es necesaria una inversión de 2.500 millones de euros por medicamento). Pero sin duda estamos hablando de un proceso necesario para el desarrollo de la industria farmacéutica y del progreso de la sociedad en su conjunto. La fortaleza de un país en ciencia y tecnología es un motor clave para impulsar su prosperidad económica.

No cabe duda de que la I+D desarrollada por las compañías biotecnológicas, es una palanca fundamental para el avance de la industria farmacéutica en la búsqueda de soluciones a la multitud de necesidades clínicas no cubiertas. Muchas de estas compañías, al encontrarse en fases de desarrollo, es decir, al no contar con productos comercializados que les supongan ingresos directos, necesitan vías alternativas para poder financiar dichos ensayos. Entre estas fuentes encontramos las rondas de financiación por parte de fondos de Private Equity, las salidas a bolsa u operaciones de M&A por parte de las grandes farmacéuticas, que sí cuentan con suficiente músculo financiero.

Sin embargo, en lo que llevamos de 2022 el sector biotecnológico ha sufrido un enfriamiento en estas vías de financiación. Entre las causas están los mismos motivos que vienen avivando los temores de recesión: el conflicto bélico en Ucrania, las tensiones en las cadenas de suministro, la política de cero Covid en China, las presiones inflacionistas y la respuesta contundente de los Bancos Centrales con subidas de tipos.

Además, desde el punto de vista inversor, las biotecnológicas cotizadas tienen asociado un elevado componente de incertidumbre y volatilidad, al depender del éxito o fracaso de dichos ensayos. Entonces, ¿nos olvidamos de este sector tan interesante y necesario, o mejor buscamos una manera indirecta de tener exposición al mismo? Más bien lo segundo.

En esta búsqueda de tener exposición a la industria biotecnológica, beneficiándonos de sus avances en ciencia e innovación, pero evitando la incertidumbre intrínseca que le acompaña, nos encontramos con el sector Life Sciences. Este nicho, traducido como Ciencias de la vida, se dedica a proveer a la industria de todo el equipamiento, los reactivos, el software y los servicios asociados a todas y cada una de las etapas de desarrollo de un nuevo medicamento, desde su descubrimiento hasta su producción a gran escala una vez aprobado, pasando por todas las fases clínicas.

Estamos hablando de un sector quasi-oligopolístico, con cuatro jugadores dominando el mercado (Danaher, Merck Group, Thermo Fisher Scientific y Sartorius), caracterizado por sus elevadas barreras de entrada, asociadas a la complejidad de sus procesos en cuestiones tecnológicas, industriales o regulatorias, por mencionar algunas. Esto le permite disfrutar de crecimientos estructurales y recurrentes de sus ingresos, a ritmos del +8/10% en los 5 años previos a la pandemia, y muy superiores en los últimos años gracias a su papel decisivo en la lucha contra el Covid. Cuenta además con márgenes elevados y estables y una más que atractiva conversión en caja del 99%.

