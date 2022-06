Cómo saber el nombre que te ponen en WhatsApp tus contactos

Es posible que tengas curiosidad de saber el nombre que tienes entre los contactos con los que chateas habitualmente por WhatsApp. Lo cierto es que en principio esto puede parecer algo imposible, pero en realidad no lo es. Te contamos cómo puedes lograrlo sin que tengas problemas a la hora de utilizar la aplicación.

Una de las buenas noticias que hay aquí es que lo que hagas no te lleva a que los contactos sepan que has descubierto esta información. Es decir, que si alguien te tiene por un apodo que no te gusta y te enteras, puedes darle una sorpresa en un momento dado y que esto lleva a un momento de risas. Además, no tienes que instalar absolutamente nada para llegar a buen puerto, algo que siempre es de agradecer para evitar cualquier tipo de problema.

Pasos a dar para conocer tu apodo en WhatsApp

Sin más, te mostramos lo que tienes que realizar para conocer esta información. No son muchos ni son especialmente complicados, por lo que no tardarás mucho en obtener los datos que buscas y, ni mucho menos, ponen en riesgo alguno a tu smartphone o la cuenta que tienes en WhatsApp. Es lo siguiente:

Como es lógico pensar, lo primero es que entres en la aplicación de mensajería de forma habitual para acceder a la interfaz inicial.

A continuación, lo que tienes que hacer es escribir al contacto del que deseas conocer el apodo con el que tiene en la agenda de WhatsApp.

Ahora viene el truco: pídele por algún motivo que te mande tu número de contacto, con el que te tiene en la agenda. Aquí debes tener una buena inventiva, ya que seguro que te pregunta el motivo o similar.

En el mensaje que te envíe podrás ver tu número y, lo más importante, el apodo con el que te reconoce. Ahora ya sabes todo lo que buscabas.

Has finalizado y, evidentemente, puedes hacer esto para cada persona debido a que la información cambia de uno a otro, como es lógico pensar.

Pexels

Una manera sencilla de satisfacer la curiosidad que puedes tener por si ese amigo de la infancia te sigue llamando por el apodo que tenías o, con el paso del tiempo, las cosas han cambiado y ahora todo es mucho más formal. Además, como todo es sencillo, no debes tener problema alguno en realizar los pasos que hemos indicado, otra cosa es que te respondan con la información que te gustaría conocer, claro.