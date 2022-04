Microsoft mejora, y mucho, el editor de vídeo Clipchamp en Windows 11

Una de las grandes necesidades que tiene Microsoft para su sistema operativo es la inclusión de un editor de video que sea, como poco, útil. Ahora mismo eso no ocurre y, desde la eliminación de Movie Maker, lo cierto es que Windows ha adolecido de no tener un software de este tipo que fuera de buena calidad.

La llegada de Windows 11 no supuso una corrección de lo que indicamos… pero se anunció hace poco la inclusión en una de sus versiones de prueba de la aplicación por defecto y de forma gratuita en esta versión del sistema operativo. Y, por lo tanto, se daba respuesta a la gran pregunta que muchos se hacían respecto a la compra de este desarrollo por parte de Microsoft.

Pero, y parece que en tecnología siempre hay uno, no era oro todo lo que relucía. Se detectaron algunos problemas en la implementación y no eran precisamente de funcionamiento. El gran fallo es que, en ese momento, la aplicación en cuestión que formaba ya parte de Windows 11 no permitía guardar los trabajos a una resolución adecuada. En realidad, era un verdadero desastre debido a que la permitida era de solo 480p. Vamos, algo que podría valer hace cuatro años, pero actualmente es completamente inútil ser mire por donde se mire. Pero, por suerte, esto ha cambiado.

Mejora importante en Windows 11

Como se ha podido confirmar por parte de los probadores, ahora es posible almacenar una creación con una resolución mucho mayor y, por lo tanto, las cosas cambian. Así, se pasa a ofrecer un máximo de 1080p, por lo que hablamos de Full HD. Evidentemente, no es lo máximo que actualmente se puede consumir en los hogares (sería 4K), pero la mejora es tan importante que es posible decir que ahora Clipchamp para Windows 11 sí que merece la pena… y hay que recordar que esta no sustituye al pobre Editor de vídeo que tiene el sistema operativo por defecto.

Clipchamp

Eso sí, por el momento otra de las cosas que no es especialmente positiva en el desarrollo del que hablamos, como es la inclusión de una marca de agua si se utilizan algunos de los recursos de vídeo o audio que ofrece Clipchamp. De todas formas, como se está todavía en fase de prueba la integración, esto es algo que pueda variar y que, finalmente, no ocurra esto con cierta cantidad de opciones que se puedan integrar en los vídeos resultantes.

Ahora sí: un buen paso de Microsoft

Con el cambio que se ha producido y los que puedan llegar en el futuro, algo que para nada es descartable, parece que la compañía de Redmond está dando de manera definitiva el paso de ofrecer un buen editor de vídeo gratuito en su sistema operativo. Y, esto, es algo que le faltaba para competir con macOS de Apple y que hacía que muchos se decantasen por este último a la hora de valorar un cambio de ordenador. Cierto que falta mucho camino por recorrer, pero al menos ya se están comenzando a dar.