WhatsApp ataca a las noticias falsas y podrás chatear con números desconocidos

No hay prácticamente un día en el que no se conozcan novedades que prepara la aplicación de mensajería WhatsApp. Lo que se acaba de conocer son dos avances que son bastante interesantes, uno por su utilidad y el otro por el esfuerzo para que nadie sea engañado cuando utiliza el servicio del que hablamos.

Una de las novedades que han llegado a la versión de prueba de WhatsApp es la que tiene que ver con el intento de evitar que proliferen las noticias falsas en la aplicación. Desde hace tiempo la compañía trabaja para intentar controlar esto, algo que es complicado, todo hay que decirlo, y por lo que se ha hecho es implementar una opción que hasta ahora solo estaba activa en Brasil para conocer si era efectiva. Y, evidentemente, parece que es así.

Así, en el caso de recibir un mensaje reenviado desde otro grupo, será completamente imposible hacer lo mismo hacia otro que se tenga en la aplicación. Por lo tanto, existe una importante limitación a la hora de que se produzca un efecto de "infección" de las noticias que circulan por WhatsApp. Evidentemente, si el mensaje lo has creado tú, no existirá limitación alguna a la hora de poder mandarlo a todos los contactos -grupo o no-.

También se mejora el acceso a los números desconocidos

Hasta la fecha, en la aplicación de la que hablamos cuando se intentaba dar uso a un número que no se tiene en los contactos de WhatsApp, lo que ocurría es que se abría la aplicación Teléfono para poder contactar con él. Y, esto, ahora ha cambiado… y para bien, la verdad.

WABetaInfo

Lo que ocurre a partir de este momento es que se abre un nuevo menú en el que se puede acceder desde la aplicación para mandar un mensaje o realizar una llamada… siempre que este se encuentre en la base de datos de WhatsApp. Hablamos de una nueva opción que tiene una gran utilidad, es cierto, ya que con ella puedes conocer a las personas que hay en un grupo prácticamente sin limitación. Pero, esto, tiene un "lado oscuro", porque es una carretera de dos direcciones y todos pueden hacer exactamente lo mismo contigo. Y, claro, puede ser un verdadero incordio.

Llegada de estas novedades en WhatsApp

Pues como está en la versión de prueba, que por cierto puedes conseguir de forma oficial en este enlace, lo normal es que se dé un tiempo para comprobar que su funcionamiento es adecuado y no se producen problemas de uso. Si esto es así, seguro que se implementa todo esto con rapidez y, lo normal, es que sea solo cuestión de semanas.