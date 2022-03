El mejor gesto de Spotify para iOS llega, por fin, a Android

Es posible que tengas un amigo con un teléfono iOS y te dé envidia que tengan un gesto de gestión de las colas de reproducción de Spotify. Pues bien, se acaba de conocer que esta posibilidad llega finalmente a la versión de Android del servicio de música en streaming. Y, estas son muy buenas noticias.

El gesto del que hablamos es que permite añadir a la cola de reproducción una canción simplemente con realizar el gesto de arrastrar hacia la derecha en ella. Por lo tanto, algo que no es precisamente lo más intuitivo en Android, deja de ser un incordio y se iguala con lo que existía en iOS. La verdad es que sin ser esta una mejora especialmente profunda en la aplicación, sí que tiene su peso en lo que tiene que ver en la usabilidad y, esto, siempre es importante especialmente debido a que permite el uso con una mano de forma sencilla.

Lo cierto es que esta llegada es sorprendente, ya que este gesto existe en Android desde hace casi cinco años… y Spotify no había dado muestra alguna de querer llevarlo a Android (incluso, ante las demandas de los usuarios se había negado la mayor no hace mucho tiempo diciendo que no había planes para migrar la funcionalidad). Por suerte, esto parece que ha cambiado y todo apunta que en poco tiempo podrás disfrutar de esta opción en el desarrollo que se utiliza en el sistema operativo de Google.

Está en fase de prueba

Esto es algo que se debe tener claro: ahora mismo la función de la que hablamos no está disponible para todos los usuarios, ya que no está integrada en la versión final de la aplicación de Spotify para Android. Entonces, ¿cómo se sabe que está en fase de prueba? Esto se debe a que un usuario que ha sido elegido para comprobar que todo funciona como debe, y ha publicado un vídeo-que dejamos tras este párrafo- en el que se puede ver cómo funciona el gesto y que no se está empleando la versión para iOS de la app de la que hablamos.

Por el momento desde la propia Spotify no ha comunicado nada de forma oficial, pero todo hace pensar que en cuestión de pocos días podría desplegarse en nuevo gesto en Android -ya que como se ha podido ver su funcionamiento es perfecto y con arrastrar hacia la derecha en una canción esta se añade directamente en la cola de reproducción-. Lo cierto, es que ya era hora de esta llegada debido a que los usuarios del sistema operativo de Google no entendían cómo no se producía.