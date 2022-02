Cómo evitar que los Amazon Fire TV se actualicen de forma automática

Generalmente, las actualizaciones suelen ser de lo más recomendable instalarlas en todos los dispositivos, ya que se mejora desde la seguridad hasta su funcionamiento. Pero, en ocasiones, incluyen algunas cosas que no le gustan a todo el mundo. Un ejemplo es la última de los Amazon Fire TV que deshabilita el uso de launchers. Pues bien, para controlar estas cosas en el reproductor de la conocida tienda online, existe una forma para conseguirlo.

Es curioso que el accesorio del que hablamos no existe una forma sencilla de deshabilitar la actualización, por lo que el dispositivo de forma automática se conecta a internet para revisar si existe un firmware nuevo… Por lo tanto, no vale con pulsar en un botón o establecer una posición en un deslizador para que esto no ocurra. Pero, por suerte, existe una forma como has desvelado un reputado usuario de los Amazon Fire TV llamado Jayhawks659.

Los pasos que tienes que dar en los Amazon Fire TV

Lo que se tiene que hacer es un baipás en el proceso de instalación para que no se descargue la instalación y el reproductor crea que no existe conexión para conseguirlo. Por lo tanto, es una manera ideal para los que se hacen con uno de estos reproductores nuevos o, en su defecto, para los que ya lo tienes y los reinician para comenzar desde cero.

Esto es lo que tiene que hacer y es muy importante que dispongas de una forma de poder cortar el acceso a internet por WiFi en el lugar en el que estás:

Realiza el proceso de instalación de forma habitual con el Amazon Fire TV, accediendo a la red inalámbrica.

Cuando el asistente llegue en el que se indica que se procederá a revisar la existencia de actualizaciones, llega el momento en el que tienes que cortar la conexión del modo que consideres mejor (un ejemplo es apagar el router, sin ir más lejos).

Lo siguiente es que pulses los botones del mando Menú y Atrás a la vez hasta que veas que se activa una función llamada VoiceView. Cuando veas esto suelta los botones y a continuación pulsa de nuevo el botón Atrás y saldrás de esta herramienta.

Esto hará que se salte la búsqueda de actualizaciones y vaya directamente al paso de registro, por lo que tienes que conectar el reproductor a internet de nuevo. Ahora cuando la sesión de Amazon esté iniciada, tienes que desconectar de nuevo el Amazon Fire TV de la WiFi hasta que veas la pantalla inicial de la interfaz de usuario.

Ya puedes utilizar el accesorio de manera habitual.

Amazon

En principio, a no ser que indiques tú al reproductor que busque una actualización, esto no se hará nunca debido a que para este servicio el dispositivo cree que no existe conexión a Internet. Un buen truco que, eso sí, te recomendamos que lo utilices con prudencia.