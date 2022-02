Tesla trabaja para que los juegos de Steam funcionen en sus coches

Está claro que Elon Musk no deja de sorprender con todas y cada una de sus empresas. Ahora le ha tocado a la joya de la corona, Tesla. Concretamente, lo que ha comentado es que tiene planes de lo más interesantes para el futuro en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento cuando está dentro del coche.

Lo que ha dicho Musk es que se trabaja para que las opciones a la hora de disfrutar de juegos en coches como por ejemplo los Model S y Model X sean las máximas posibles. Así, además de desarrollar lo que se denomina Tesla Arcade, se tiene la intención de permitir el acceso a la plataforma Steam de Valve. Esta es una de las más grandes que existen en el mercado lúdico y, en ella, se pueden encontrar títulos de todo tipo… incluyendo los que son más exigentes en el apartado gráfico.

La verdad es que esto puede parecer muy atrevido, pero en realidad no lo es tanto. El motivo que existe para decir esto es que en los nuevos modelos de los coches antes mencionado se incluye un ordenador de gran potencia que, entre otras cosas, cuenta con una gráfica integrada AMD Navi 23. Esta se puede utilizar con las dos pantallas que tienen los vehículos y cuenta con potencia más que suficiente para poder compararse con las consolas más actuales. Es decir, que mimbres se tiene para ello.

¿Tiene sentido jugar en el coche?

Ahora mismo no en lo que tiene que ver con los conductores, pero esto apunta que cambiará en no mucho tiempo. El motivo es que cuando la conducción autónoma sea una realidad, todo lo referente al entretenimiento será importante, como por ejemplo disfrutar de una película por todos los que ven en el coche y, como no, también jugar. Además, para conseguirlo, se podrán conectar mandos inalámbricos, por lo que lo dicho por el CEO de Tesla va cobrando sentido, ¿verdad?

Electrek

Tan claro se tiene en la compañía, que ya cuenta con un equipo que trabaja en todo lo referente a los videojuegos en Seattle y, según los datos que se han conocido no hace mucho tiempo, se está organizando otro en Austin. Por lo tanto, todo parece indicar que en esta ocasión Tesla no ve precisamente de farol.

Se ejecutarán todo tipo de juegos

Pues todo apunta que no habrá grandes restricciones, ya que si se tiene en cuenta la existencia del hardware antes mencionado y que en la plataforma Steam existen títulos que son los más actuales que lanzan las desarrolladoras, está claro que la apuesta es máxima. Y una muestra de lo que decimos es el comentario del propio Musk al indicar que se busca poder jugar a Cyberpunk, un título muy existente, en el futuro Cybertruck.

Para finalizar, hay que indicar que los tiempos para la llegada de Steam a los Tesla es algo que se producirá a medio plazo, por lo que en un par de años como mucho debería ser una realidad. Pero conociendo a esta compañía, lo mismo tenemos sorpresas mucho antes.